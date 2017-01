INTERVIEW - "Un squat de 400 personnes sur Toulouse, c'est du jamais vu !"

Sur France Bleu Toulouse, on fait le point sur la situation des 400 personnes qui squattent dans les anciens locaux désaffectés de l'entreprise Cegelec, dans le quartier des Arènes. Les associations sur place dont le Cedis demandent une évaluation rapide de leur situation par les pouvoirs publics.

C'est le plus grand squat jamais vu à Toulouse qui héberge actuellement près de 400 personnes massées aux Arènes, dans le quartier des Arènes. Des personnes seules ou en famille, d'une vingtaine de nationalités différentes vivent dans des conditions de plus en plus difficiles.

Les anciens petits bureaux de Cegelec sont transformées en chambres pour abriter ces 400 personnes. © Radio France - Vanessa Marguet

Deux associations interviennent principalement à leurs côtés : Médecin du Monde et le collectif Cedis (Collectif d'Entraide et d'Innovation Sociale) dans laquelle Virginie Garnier, assistante sociale, est bénévole.

Magalie Lacombe - Un squat de 400 personnes, quasiment au cœur de Toulouse, c'est énorme. C'est du jamais vu ?

Virginie Garnier - Il y a toujours eu des squats accueillant des familles à la rue, des personnes de la rue mais 400 personnes, sur Toulouse, c'est du jamais vu. Et même j'ai envie de dire, au niveau national, je ne connais pas forcément de précédents mais je ne suis pas sûre qu'il y ait un squat aussi gros actuellement.

On est presque sur une mini jungle de Calais ?

Oui, peut-être pas une jungle de Calais. Mais, en tout cas, au niveau humanitaire, ça reste très prégnant.

"Ces personnes n'ont pas l'accès aux besoins primaires."

Ce squat a énormément grossi en quelques mois. Qui vit là et dans quelles conditions ?

Ce sont principalement des gens de la rue qui n'ont pas d'autre choix que de se réfugier dans ce lieu-là. Ça va être tout public donc des familles et c'est ce qui nous inquiète aussi particulièrement avec des personnes ressortissants européens précaires, des personnes en demande d'asile. C'est un peu tout horizon.

Il y a un manque d'électricité. Il y a des branchements un petit peu à la sauvage. Au niveau de l'eau, il y a eu une coupure d'eau. Ce qu'on peut souligner, c'est que la mairie, par l'intervention de M. Rougé, l'adjoint au maire [en charge des solidarité], a remis un branchement d'eau. C'est quand même un droit européen, l'accès à l'eau. Mais, c'est pas suffisant et il y a quand même des enjeux de sécurité importants.

Quels sont les plus gros problèmes auxquels sont confrontées ces 400 personnes ?

En tant qu'assistante sociale, le problème c'est que ces personnes n'ont pas l'accès aux besoins primaires. Ce sont des personnes qui sont en méconnaissance de leurs droits, tout simples et tout bêtes : où se soigner, où manger, où scolariser ses enfants, quel référent social ils peuvent rencontrer pour être accompagnés dans leurs démarches. Ces personnes sont un petit peu laissées à volo et ont besoin de ces informations-là.

"Une dame enceinte de 7 mois n'avait jamais rencontré un médecin"

Est-ce qu'il y a des problèmes de santé publique, de virus qui se propagent, d'enfants malades ?

On a pu rencontrer, en allant sur ce squat-là, par exemple, une dame enceinte de 7 mois qui n'avait jamais rencontré un médecin. On a pu rencontrer une mère avec son enfant avec énormément de fièvre qui ne savait pas où aller se soigner. C'est quelque chose qui peut nous inquiéter énormément.

Jusqu'ici, votre association tout comme Médecin du Monde qui intervient aussi sur place, vous étiez restées assez discrètes sur ce squat. Pourquoi vous en parlez aujourd'hui ?

Parce qu'on s'inquiète énormément. On pense qu'aujourd'hui, ces 400 personnes, il faut qu'elles soient prises en considération. Nous, ce qu'on demande à l'heure actuelle, c'est qu'il puisse y avoir une évaluation par des associations officielles, des gens dont c'est le métier, par des professionnels. Pour essayer de les guider et de voir quelles solutions on peut trouver à ces familles à la rue. Et après, qu'il y ait peut-être aussi au passage de cette évaluation, une information de leurs droits, où elles peuvent se rendre.

"C'est maintenant qu'il faut que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités."

Quelles relations vos deux associations ont avec les pouvoirs publics ?

On est dans de la discussion. On peut souligner que les pouvoirs publics, que ce soit la mairie ou la préfecture, essaient de mettre en place des choses. Maintenant, on pense qu'il faut qu'il y ait un regard qui soit porté là maintenant et que ça devient urgent. On ne peut plus attendre et ça passe au moins par des évaluations. Après, très clairement, il y a aussi un besoin de subventions et là, c'est aussi au ministère de prendre en compte cette problématique-là parce que la préfecture doit faire avec les moyens qu'elle a. C'est aussi au ministère de se pencher sur ce problème à Toulouse, qui est quand même énorme et exceptionnel.

400 personnes, on l'a dit. 20 nationalités présentes. C'est un dossier considérable ?

Oui, c'est pour ça qu'on essaie de pointer maintenant l'urgence d'une intervention parce que plus on attend, plus ça risque un petit peu de s'aggraver. C'est maintenant qu'il faut que les pouvoirs publics interviennent et prennent leurs responsabilités.

"Il y a une urgence à agir."

C'est quoi la suite ? Si on démantèle ce squat-là, est-ce qu'il n'y a pas un risque de les retrouver ailleurs ces gens ?

C'est un problème récurrent effectivement, le problème de l'hébergement à Toulouse et au niveau national. Quand on parle d'évaluation, c'est aussi pouvoir voir à quelles structures peuvent avoir accès ces personnes-là. Déjà si on a la méconnaissance de qui y est et qui y habite, on ne peut pas résoudre le problème. Il faut quand même un premier pas, au-delà du droit au logement qui est vraiment la problématique. C'est surtout essayer de voir comment ces personnes peuvent accéder à leur besoin primaire et fondamental.

Quelles sont les relations que vous avez avec les riverains dans le quartier des Arènes ?

Ça peut être compliqué parce que c'est 400 personnes. Maintenant, quand on essaie d'expliquer un petit peu au voisinage, ils comprennent tout à fait que ce sont des familles qui n'ont pas d'autre choix que d'être dans ce lieu-là. Il faut prendre le temps de faire de la médiation, c'est ce qu'on fait. (...)

Il y a un besoin aussi notamment de containers, de poubelles. Il n'y a plus de ramassage de poubelles. C'est grave pour les habitants mais aussi pour les voisins. Il y a une urgence à agir.