Lancement du projet de la 1ere station multi-énergies à Riom

Riom, Puy-de-Dôme, France

L'enjeu est de taille et le défi est grand. Le lancement s'est donc fait en grandes pompes ce vendredi à Riom sous l'impulsion de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans. Avec des partenaires de poids : GRDF, l’ADEME, Michelin ou encore Engie. Un chantier qui rentre dans le cadre du projet "Zéro Emission Valley" visant à réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre liées aux transports.

De 10.000 à 18.000 euros d'aide

L'objectif est d'encourager la transition énergétique et permettre aux acteurs économiques locaux (entreprises, transporteurs, collectivités) de convertir une partie de leur flotte en véhicules à hydrogène avec des aides financières pouvant atteindre 10.000 euros par camion équipé en gaz naturel, et jusqu'à 18.000 euros d'aide pour les véhicules à hydrogène. Des spécimens ont d'ailleurs été présentés à cette occasion sur le parking de l’entreprise Marquage Moderne au Parc Européen d’Entreprises de Riom.

Objectif 1000 véhicules à hydrogène pour la région

La région veut montrer l'exemple pour réduire l'émission de carbone. Un dispositif qui permettrait d'économiser plus de 4 millions de litres de gasoil à l'horizon 2023, comme le confirme le vice-président, Brice Hortefeux : "Nous nous sommes fixés comme objectif l'acquisition de 1000 véhicules à hydrogène. Nous devons engager des efforts pour limiter les émissions de carbone, notamment dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes". Le président de la Communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans et maire de Châtel-Guyon, Frédéric Bonnichon : "les spécialistes s'accordent à dire qu'il faut mixer les solutions. L'hydrogène convient bien pour les petits véhicules, le BioGNV convient bien pour les camions, l'électrique ou l'hybride peuvent convenir à certains usages".

Ce projet est novateur à plus d'un titre pour la directrice de l'Environnement et de l'Energie au Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, Catherine Azzopardi :"Sur le projet Zéro Emission Valley, il y a la technique qui est peut-être innovante mais il y a aussi la façon dont s'est menée. C'est un projet qui associe de grands industriels et une grande collectivité qui s'engage dans une société commerciale. C'est une première depuis que la loi NOTRE le permet. La région va être présente dans le capital à hauteur de 33%. C'est un projet à dimension européenne."

Riom : présentation en grandes pompes de la 1ere station à hydrogène © Radio France - Julien Oury

Outre celui de Riom, un autre projet de station multi-énergies devrait voir le jour dans la zone des Gravanches à Clermont-Ferrand.