A Toulouse, le coronavirus peut-il ébranler toute la filière aéronautique ?

Alors qu'Airbus suspend temporairement sa production sur les sites allemands de Brême et Stade et de Mobile aux Etats-Unis, il n'est toujours pas question de chômage partiel dans la région de Toulouse. La production a repris, le 23 mars dernier, après quatre jours de pause et après que des contrôles sanitaires et de sécurité ont été réalisés sur les sites. Pour autant, les inquiétudes sont vives.

Réduire provisoirement sa production d'A320 ?

Selon l'agence de presse Reuters, le constructeur pourrait devoir réduire de moitié sa production mensuelle des différents types d’A320, pendant quelques mois, pour éviter un trop plein d'avions sur le marché. Les fournisseurs auraient ainsi été invités à réduire de 40% leurs livraisons de composants. L'avionneur européen, pour l'heure, ne communique pas sur les commandes même si certaines compagnies aériennes ou loueurs ont clairement fait savoir qu'elles souhaitaient annuler ou reporter certains bons. C'est le cas du numéro trois mondial de la location d'avions, l'Irlandais Avalon qui annule sa commande de quatre Airbus A330 neo et repousse la livraison de neuf A320 à 2027. Airbus confirme, à tout le moins, d'intenses négociations avec ses clients.

L'objectif, dans l'immédiat, est de stabiliser la production de pièces détachées, ce qui inquiète certains syndicats. "Les entreprises ne voient que leurs objectifs, engranger le maximum tant que c'est possible d'engranger", regrette Robert Amade, de la coordination CGT Aéronautique à Toulouse. Il déplore une stratégie "à court terme". Le délégué syndical de Capgemini indique d'ailleurs qu'une lettre ouverte vient d'être envoyée à sa direction pour demander d'annuler le versement des dividendes en cours et de reporter les ventes d'action. Démarche qu'Airbus a entreprise, en annulant ses dividendes pour 2019 et en les suspendant pour l'année en cours.

Une crise inédite dans son ampleur

Les compagnies asiatiques ont déjà prévenu qu'elles ne reprendraient pas leurs liaisons vers l'Europe avant juin au plus tôt. D'ordinaire, les mois d'été très favorables au transport aérien pourraient être beaucoup moins bons, notamment en Europe. Les compagnies seront donc amenées à remettre en service leurs avions en fonction de la demande et "moins pressées d'honorer leurs commandes" explique Yann Cochennec, le rédacteur en chef de Air et Cosmos. Quand on sait que les paiements sont très majoritairement honorés à la livraison, on imagine les trésoreries des avionneurs et de leurs sous-traitants bien malmenées. "C'est la première crise globale à laquelle la filière est confrontée", poursuit le spécialiste aéronautique.

Un accord signé chez Airbus

Chez Airbus, un accord a été signé avec les syndicats dont Force Ouvrière. La CGT n'y était pas favorable. Il prévoit 10 jours qui pourront être posés, à travers des récupérations ou RTT, mais pas forcément des congés payés. En cas de chômage partiel, tous les salariés percevront 92% de leur rémunération, avec attribution d'un panier repas de 9 euros pour les plus fragiles (accord qui court jusqu'au 31 décembre 2020).

De son côté, le rival américain d'Airbus, Boeing a annoncé, il y a quelques jours, le lancement d'un plan de départs volontaires, sans préciser son ampleur.