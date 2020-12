Châteauroux : les restaurateurs dévoilent leurs recettes de cuisine dans un nouveau livre

La Jeune chambre économique de Châteauroux édite un livre de recettes de 12 restaurateurs castelroussins. 36 recettes issues des tables de Châteauroux et de Déols. Un ouvrage 100% local.

Un livre de recettes tout droit sorti des fourneaux des restaurateurs de Châteauroux. L'idée a mijoté dans la tête de Sylvain Fras de la Jeune chambre économique de la CCI de Châteauroux. Le résultat : 36 recettes issues de 12 restaurants castelroussins. "On a demandé à chaque restaurateur de travailler un menu entrée-plat-dessert pour chaque mois de l'année. Ce sont des recettes qui les représentent. On leur a demandé de travailler a minima avec des produits de saisons, si possible avec les produits locaux.", explique Sylvain Fras.

Des recettes censées mettre l'eau à la bouche et mettre les talents castelroussins en avant. "On a travaillé qu'avec du local ou quasi-local. C'est un photographe de Châteauroux qui a fait les photos, une agence de communication de Châteauroux qui a fait la mise en page, et la distribution sera faite par un distributeur local, La Bouinotte", détaille Sylvain Fras.

Coup de projecteur sur les restaurants locaux

Parmi les douze restaurants sélectionnés, il y a le Petit Barbu. Son chef Suljo Kjazimi est emballé par le projet. "J'aime beaucoup l'idée. On voit plein des livres avec des recettes. Mais là c'est vraiment intéressant de prendre des restaurants de Châteauroux. Les restaurateurs se connaissent tous ... mais on ne se donne pas forcément nos recettes. C'est un plaisir de voir pratiquement tous les restaurants de Châteauroux dans ce livre."

Comme ses collègues, Suljo Kjazimi a couché trois recettes issues de sa carte sur le papier glacé. Parmi elles, un des succès du Petit Barbu. "Ce sont des profiteroles cannelées maison avec deux boules de glace, Chantilly, sauce chocolat maison. Pour l'instant ça plaît bien !"

Ce livre de recettes fait aussi office d'amuse-bouche. Un coup de projecteur pour inciter les clients à revenir s'asseoir aux tables castelroussines au moment de la réouverture. Tiré à 2 000 exemplaires, il est disponible dans toutes les librairies et le réseau de distribution de La Bouinotte.

Cuis'In Châteauroux, 96 p., 22€.