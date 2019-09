Contre l'exclusion numérique, Emmaüs lance un appel pour trouver de nouveaux formateurs bénévoles

Jusqu'au 11 octobre, l'association Emmaüs Connect recrute « par bouche-à-oreille » 500 bénévoles. Ils vont initier les personnes en difficulté à l'informatique et à Internet, indispensable pour les démarches administratives et la recherche d’emploi.

Paris, France

Encore un peu hésitants, les sept participants se familiarisent avec le fonctionnement des ordinateurs. Ils apprennent à taper sur les claviers, et à manier la souris. Ce lundi, dans le 13ème arrondissement de Paris, cinq hommes et deux femmes sont encadrés par les trois bénévoles de Emmaüs Connect. Des ateliers crées en 2013, pour résoudre le problème de l'exclusion numérique. Selon Emmaüs, 4 français sur 10 disent toujours avoir "des difficultés avec le numérique".

Un apprentissage rapide des bases de l'informatique et d'Internet

Face à ce constat, l'association accompagne les publics en difficulté, en leur donnant douze heures de cours. L’occasion pour les bénéficiaires d’apprendre les bases du numérique. « Cette initiation consiste en six cours de deux heures, il s’agit d’abord de présenter l’ordinateur, l’utilisation de la souris et du clavier. La deuxième semaine, les cours suivants sont axés sur Internet : comment naviguer et faire une recherche. Les derniers cours sont quant à eux consacrés aux mails », explique Philippe, l’un des formateurs bénévoles de l’association.

Des savoirs incontournables aujourd'hui

Côté participants, l'initiative est bien accueillie. Pour certains d'entre eux, il y a même une symbolique forte. C'est le cas de Michel : « C'est mon premier cours. J'ai appris ici comment arrêter et éteindre un ordinateur. Ici, on vous explique par exemple comment glisser un espace entre chaque mot... Ce que je ressens maintenant, c'est le bonheur d'apprendre. Je pourrai tracer ma route tout seul : j'ai beaucoup de papiers administratifs à faire et c'est un casse-tête, alors qu'on peut maintenant les faire chez soi ».

Emmaüs Connect limité par le manque de bénévoles

Ces ateliers sont présents dans huit villes de France. En région parisienne, ils se tiennent dans les trois points d'accueil Emmaüs Connect des 3ème, 13ème et 19ème arrondissements parisiens, mais aussi à Antony et Saint-Denis. Or, l’association manque encore de bénévoles pour assurer les initiations. Elle lance donc une campagne de recrutement, aussi bien par le bouche à oreille traditionnel que par Internet. Un défi serré, puisque les membres Emmaüs Connect n'ont que jusqu’au 11 octobre pour convaincre le plus de personnes possible de devenir elles-mêmes formateurs et formatrices bénévoles.