Y-a-t-il un risque pour l'emploi à fermer les grandes industries, provisoirement, comme le demande la CGT ?

Alors que certains syndicats réclament l'arrêt des sites de production; dans les milieux économiques, on soulève qu'il y aurait un risque de mettre en péril certaines entreprises et de jouer avec l'emploi dans les prochains trimestres.

"La seule solution raisonnable et responsable est de fermer temporairement le site" écrit la CGT dans un communiqué publié ce jeudi 9 avril, à propos de l'usine STMicroelectronics de Crolles.

Le syndicat alerte tous les décideurs, le préfet, le maire de Crolles, pour leur demander de prendre une telle décision.

Chez Caterpillar, également, les salariés s'inquiètent de mesures de protection "insuffisantes" selon la CGT .

Le fabricant américain d'engins pour le BTP et l'agriculture avait arrêté sa production à Grenoble et Echirolles. Et depuis quelques jours, il la reprend, peu à peu. C'est qu'il y a des marchés à ne pas perdre.

Matériel Caterpillar © Maxppp - x

"La crainte est sur la destruction de valeur à moyen terme"

Un bon connaisseur du dossier explique "Aujourd'hui, ST a un véritable enjeu, qui n'est pas compris par tout le monde, malheureusement. ST est en train de construire la "fab" qui permettra, dans six mois, de livrer les fabricants de téléphone du monde entier. Et s'il loupe cette étape, ses clients vont aller acheter leurs produits en Chine... ça peut être la fin d'une usine comme ST de louper une étape comme ça" explique ce dirigeant d'entreprise.

"Dans beaucoup d'entreprises, si de tels investissements sont repoussés, ne serait-ce que de trois mois, ça risque d'avoir des conséquences catastrophiques sur l'avenir du site, alors que les chinois ont repris. " Ceux qui souhaitent, aujourd'hui, que ST arrête de travailler, ne se rendent pas compte de l'impact à long terme que ça peut avoir

"le chômage partiel permet aux entreprises de geler leurs charges"

Un sous-traitant explique: "beaucoup de nos clients redémarrent depuis lundi. Après un gros choc, les usines ont réussi à se réorganiser et redémarrent sur des rythmes entre 25 et 50 %, comme Caterpillar à Grenoble, Ugitech, à Ugine en Savoie, Ferropem à Livet-et-Gavet

Extrait du communiqué de la CGT de chez STMicroelectronics

"Sur le site de ST Crolles, la CGT s’alarme du grand nombre (700) de salariés ST ... qui continuent de se côtoyer" pour une activité "non immédiatement essentiel et vital à la population, maintenant une production de semi-conducteurs destinés pour la plupart aux smartphones, à l’automobile, et objets connectés".

... sur la mise en danger de la santé publique en Isère et en Savoie, que pourrait provoquer notre site industriel.

C’est aussi ... plus d’un millier de transports professionnels (collectifs et individuels) que l’activité du site génère dans le Grésivaudan, le bassin Grenoblois, et à moindre échelle sur l’ensemble de l’Isère et sud Savoie. Face à l’obstination des directions de ST France et ST Crolles de poursuivre le business « coute que coute », malgré nos multiples interpellations et le déclenchement le 18 mars 2020 d’une procédure de danger grave et Imminent toujours active à ce jour, la CGT inquiète, en appelle maintenant aux autorités du Préfet de l’Isère et du Maire de Crolles afin qu’ils prennent leurs responsabilités, en vertu du Décret no 2020-293 du 23 mars 2020. (Lettres du 6 avril)

La direction de STMicroelectronics publiera ses résultats du 1er trimestre, dans deux semaines. Comme elle est cotée en bourse, il lui est interdit de faire des déclarations avant cette publication.