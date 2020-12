Y'aura-t-il un site Amazon près de Belfort ? "On verra" répond le directeur d'Amazon France

Le géant du e-commerce Amazon va-t-il s'installer à Fontaine ? On ne connaît toujours pas la réponse... mais Amazon ne dément pas pour autant. La question a été posée directement à Frédéric Duval le directeur général d'Amazon France, invité ce lundi soir de nos confrères de franceinfo.

Y'aura-t-il un site près de Belfort ? "On verra", a-t-il déclaré, sans répondre par la négative. "Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura un site à Metz et un site à Quimper", a-t-il ajouté. Frédéric Duval s'est en revanche montré plus clair sur le projet d'installation d'une plateforme de e-commerce à Ensisheim, dans le Haut-Rhin : "on n'a pas de projet à Ensisheim en Alsace".

Un site, ça prend du temps à se concrétiser

Amazon près de Belfort ? "On verra" répond Frédéric Duval. Copier

"C'est important de parler d'un site quand il a atteint un niveau de maturité dans son projet (...) un site, ça prend du temps à se concrétiser, et ce qui est important pour moi, c'est qu'on construise et qu'on lance des sites pour supporter les entreprises françaises, puisqu'elles utilisent plus de la moitié de la capacité d'expédition que nous avons", a-t-il encore précisé.

Le nom d'Amazon est évoqué avec insistance dans le Territoire de Belfort, pour l'implantation d'une plateforme logistique de 76.000 m² sur l'aéroparc de Fontaine. Depuis le début, le géant du e-commerce n'a jamais confirmé l'information.

Damien Meslot, le président du Grand Belfort, très critiqué par l'opposition pour son "silence", reste sur la même position. Interrogé encore vendredi dernier sur le sujet, il indiquait "discuter avec Vailog" (le développeur logistique qui porte le projet à Fontaine ndlr).

"Ce qui m'importe en tant qu'élu, c'est qu'on crée de l'emploi et de la richesse sur mon territoire". Selon lui, ce projet de plateforme logistique, pour lequel il n'a toujours pas communiqué le nom du client final, devrait générerplus d'un millier d'emplois d'ici 2021.

Un seul site en Bourgogne Franche-Comté

A ce jour, Amazon France possède 27 sites en France, parmi lesquels un seul se trouve en région Bourgogne Franche-Comté : le centre de distribution de Sevrey, près de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), ouvert en 2012, et destiné à la préparation et à l'expédition des commandes. Amazon possède également un site à Strasbourg (Bas-Rhin), ouvert en 2017, dédié à la livraison de colis.