Yara, symbole d'une industrie qui souffre et qui perd des emplois

500 personnes ont participé ce 21 mars à la manifestation organisée par la CGT devant l'usine Yara de Pardies, sur le bassin de Lacq. La CGT voulait ainsi donner le coup d'envoi de son "printemps de l'industrie". La direction du groupe veut fermer l'usine en 2018.

La CGT ne comprend pas l'attitude du groupe Yara, l'usine de Pardies perdrait un million d'euros par an, et la fermeture coûterait au groupe 60 millions d'euros. Le syndicat estime donc que Yara pourrait attendre que la conjoncture économique se redresse. Il attend les conclusions de l'expertise confiée à un cabinet spécialisé. Les salariés savaient que la fermeture de l'usine voisine : Célanèse, allait fragiliser leur outil de travail. c'est le problème du bassin de Lacq où les entreprises mutualisent les matières premières et les services : moins il y a d'entreprises en activité et plus ça coûte cher aux autres.

Les salariés de Yara inquiets et lucides sur leur avenir

Sur le bassin de Lacq on craint donc l'effet "domino". Après Péchiney, Célanèse voici Yara, et c'est Air liquide qui est la suivante sur la liste parce qu'elle partage avec Yara la production de certaines "utilités" comme l'eau, la vapeur, et différents services qui sont mutualisés pour faire baisser les coûts. Si Yara ferme , Air liquide va devoir investir sans doute pour acheter une nouvelle chaudière. Pas sûr que la direction ne préfère pas à son tour fermer l'usine de Pardies.

Jean-Michel Poupon, délégué syndical CGT d'Air liquide

. Dans la manifestation il y avait des fonctionnaires, des agents hospitaliers, des salariés de Messier, et d'autres entreprises du secteur. Tous mobilisés sur le thème de la sauvegarde de l'emploi industriel.

500 manifestants de la fonction publique et de nombreuses entreprises en grève pour cette journée nationale d'action de la CGT

La CGT estime que l'industrie est la grande oubliée de l'élection présidentielle. Le syndicat lance une campagne nationale pour interpeller les candidats. La manifestation qui était prévue à Pau a donc été "délocalisée" à Pardies, devant l'usine Yara. Elle a réuni environ 500 personnes. Dans le département on compte 350 000 salariés dans 3500 entreprises avec de gros employeurs comme Messier Dowty, Safran ou Dassault. Mais l'industrie a perdu 1500 emplois en dix ans sur le bassin de Lacq.