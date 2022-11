Yifixia, entreprise à Montpellier qui valorise les déchets agricoles pour développer des produits cosmétiques

Yifixia est une entreprise de Montpellier créée au début de l'année 2022 qui valorise les déchets agricoles par l'extraction de molécules pour développer de nouveaux produits cosmétiques. Elle travaille sur un ingrédient qui pourra être utilisé dans des crèmes pour la peau, du maquillage ou encore du dentifrice. Si tout se passe bien, cet ingrédient sera commercialisé à la fin de l'année 2023.

Entretien avec Nicolas Gaboriaud-Colar, le fondateur d'Yifixia.

On pourra bientôt se maquiller ou utiliser des produits cosmétiques à base de déchets de produits agricoles recyclés grâce à votre entreprise ?

L'objectif de notre entreprise, c'est de récupérer les déchets agricoles ou agroalimentaires, qu'on appelle des coproduits dans notre jargon. D'en extraire les molécules qui sont encore contenues dans ces coproduits pour les développer sous forme d'excipients pour le secteur de la cosmétique.

Est-ce que vous avez des exemples concrets pour qu'on comprenne ce que vous faites ?

L'exemple le plus parlant, c'est celui de l'orange. Donc, lorsque vous faites du jus d'orange ou que Tropicana ou Andros font un jus d'orange, vous la pressez. Il vous reste ensuite de la peau, de la pulpe. Et nous, notre métier, ça va être de récupérer cette peau et d'aller extraire les molécules qui sont dedans.

Donc ça peut être de l'huile essentielle. Ça peut être des molécules antioxydantes, des molécules qui vont permettre de gélifiée comme pour faire des confitures, ou d'autres qui vont permettre de conserver la formule cosmétique.

Et au final, ça donne quel type de produit ?

Nous, on se positionne comme fournisseur d'ingrédients donc on va développer un certain nombre de molécules antioxydantes, de gélifiants que l'on va vendre à des fabricants de cosmétiques. Ensuite, c'est eux qui vont produire de la crème, du maquillage, parfois du dentifrice, du shampoing. Bref tous les produits cosmétiques que vous utilisez dans votre quotidien. C'est eux qui vont formuler de nouveaux produits plus sûrs et plus écologiques également pour le consommateur.

Finalement, Yifixia, vous proposez aux grands noms, aux grandes marques de la beauté des alternatives écologiques ?

Effectivement, on propose des alternatives naturelles à tous les ingrédients chimiques issus de la pétrochimie qui ont un effet néfaste sur la santé. Les plus connus du grand public sont sûrement les parabens ou les PEG (polyéthylène glycol NDLR) qui ont défrayé la chronique ces dernières années et qui sont cancérigènes ou qui sont perturbateurs du système endocrinien. L'idée, c'est de développer des molécules qui soient plus sûre pour les consommateurs.

Yifixia est créée depuis le début de l'année 2022. Votre premier projet est en cours et devrait voir le jour normalement en 2023 ?

Oui. Le premier ingrédient se développe bien. On est toujours en phase de recherche et développement. On devrait rentrer en pré production au premier semestre 2023. Il sera envoyé à des partenaires des fabricants de la cosmétique de Montpellier et de la région Occitanie. Ils seront nos beta testeurs. Si tout va bien, il sera envoyé à d'autres et sera prêt à la commercialisation fin de l'année 2023 début 2024.

