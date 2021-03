Ynsect, l'entreprise jurassienne spécialisée dans la production d'insectes augmente ses salariés de 35%

Dans le Jura, l'entreprise Ynsect emploie une quarantaine de salariés depuis 2016 pour la production de vers de farine destinés à l'alimentation animale. Et l'entreprise prend des mesures fortes : une hausse de 35% des bas salaires dès avril 2021, un congé paternité allongé à 10 semaines...

Installée à Damparis, près de Dole, dans le Jura, depuis 2016, l'entreprise Ynsect produit des vers de farine, matière première d'engrais et de nourriture animale. Une activité semblerait-il florissante puisque l'entreprise vient d'annoncer une hausse des bas salaires de 35%. Une mesure pour les salariés qui vient s'ajouter à celle d'un congé paternité allongé à 10 semaines il y a quatre ans.

Le leader mondial de production de vers de farine

Ynsect se présente comme le leader mondial de production de vers de farine. A Damparis, l'atelier de production compte une quarantaine de salariés. Et les plus bas salaires vont augmenter de 35% en avril 2021, soit un peu plus de 25 000 euros bruts par mois, hors prime.

Autre innovation : un actionnariat salarié. Concrètement, les employés vont pouvoir détenir des parts d'Ynsect. Ils seront aussi représentés dans les instances gouvernantes de l'entreprise. Une mesure qui s'inscrit dans la continuité d'une politique d'entreprise au petit soin des employés.

10 semaines de congés paternité 100% rémunérées

Chez Ynsect, les jeunes pères peuvent bénéficier de 70 jours d'arrêt, rémunérés à 100% et ce, depuis déjà quatre ans. C'est bien au-dessus de l'augmentation à 28 jours promis par le gouvernement à l'été 2021.

Et l'entreprise spécialisée dans la production d'insectes pense aussi à la planète. Son cofondateur et président, Antoine Hubert, affirme qu'Ynsect est une des rares entreprises en France dont l'activité est "carbone négative". Cela signifie que la production capture davantage de CO2 qu'elle n'en produit.

