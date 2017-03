Yonne: C'est le moment de changer de voiture

La 4eme édition du salon de la voiture d'occasion se déroule ce week end à Auxerrexpo. Près de 200 modèles de toute marque sont exposés jusqu'à dimanche.

Le marché français du véhicule d’occasion a bouclé une année 2016 historique avec près de 5 700 000 voitures vendues contre 2 millions de voitures neuves. Il s'est vendu presque 3 voitures d'occasion pour une neuve. L'an dernier le salon avait attiré 3500 visiteurs. L'engouement pour les voitures d'occasion devrait en attirer au moins autant ce week end

Cyril présent sur Auxerrexpo pour la marque Ford , vient de vendre sa première voiture. Ce qui attire le client dans l'occasion c'est le prix bien sur, mais pas seulement." il y a un réel intérêt à prendre de l'occasion. Les véhicules sont reconditionnés quasi à l'état neuf."

L'an dernier près d'une cinquantaine de véhicules d'occasion a trouvé preneur à Auxerrexpo.

Bryan , 20 ans , est un des premiers à arpenter les allées à la recherche de sa première voiture . Le choix de l'occasion pour lui est une évidence." le neuf est beaucoup plus cher que l'occasion, alors qu'en occasion on retrouve tout pareil que pour une voiture neuve avec des garanties."

Le prix c'est également ce qui a motivé Vanessa et son compagnon." c'est signé ! on l'avait essayé avant. on l'a payé 19 000 euros au lieu de 30 000 neuf"

19 000 euros ça reste cher pour Pascale à la recherche d'une deuxième voiture pour son foyer, elle est un peu surprise du choix qui s'offre à elle." ce sont quand même des occasions d'un certain prix"

Les scandales liées aux véhicules diesel , incitent certains comme Patrick à changer de motorisation .Ce sera donc une voiture d'occasion mais pas n'importe laquelle. " je veux rouler désormais en essence"

Le salon est ouvert samedi de 9h à 19 heures et dimanche de 10 à 18 heures. Entrée libre. Parking gratuit.