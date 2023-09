Yonne : chez Renault à Villeroy, un salarié sur cinq pratique le co-voiturage

Jérémie et Mathieu, amis et collègues, viennent ensemble au travail depuis trois ans.

C'est un problème qui revient souvent dans l'Yonne quand on cherche du travail : la mobilité. Comment trouver un emploi quand on n'a pas le permis ou pas de voiture ? C'est compliqué. Et cela complique aussi la vie des entreprises. C'est pourquoi la Communauté de commune du Gatinais en Bourgogne organise mardi ses premières rencontres inter-entreprises au château de Vallery sur le thème "mobilité et recrutement". Actuellement, la principale solution développée au sein des entreprises est le co-voiturage.

Des salariés en zone rurale qui n'ont pas le permis

Bien placé pour les poids lourds, en bordure de l'autoroute A19, le centre Renault Villeroy l'est beaucoup moins pour ses salariés. Il est situé à dix kilomètres de Sens, dans une zone d'activité au milieu des champs. "Mais ce n'est pas un frein l'embauche, soyons clair", précise d'emblée le directeur du site de Villeroy, Thierry Koscielniak. La preuve selon lui, cet entrepôt logistique qui prépare et expédie des commandes pour les garages automobiles Renault et Dacia emploie 600 salariés. "Nous avons des salariés qui n'ont pas le permis", explique la responsable des ressources humaines, Cécile Theretz. "Le permis n'est pas un critère d'embauche, mais plutôt la capacité à se déplacer."

Des embauches à 50 kilomètres à la ronde

Chez Renault dans l'Yonne, 20 à 25% des salariés viennent en covoiturage. Certains habitent à 50 kilomètres de leur lieu de travail : à Montargis dans le Loiret, à Montereau en Seine-et-Marne ou encore à Villeneuve-l'Archevêque, dans l'Yonne et pour autant à 50 kilomètres de Villeroy.

Clarisse et Cyprien font du co-voiturage quotidien de Sens à Renault Villeroy © Radio France - Renaud Candelier

Les salariés s'organisent en groupe de co-voiturage

Jérémie et Mathieu habitent à une trentaine de kilomètres du centre logistique, dans le secteur de Villeneuve-sur-Yonne. "Le matin, on parle souvent de football, surtout le lundi, c'est le retour de week-end, on refait le match. C'est notre petit rituel", raconte Jérémie au volant de sa voiture dont le rétroviseur central porte fièrement le fanion de l'AJA. Cela fait trois ans que Jérémie fait du co-voiturage avec un groupe de collègues : "nous avons un groupe Messenger, nous sommes quatre ou cinq dessus. Nous nous envoyons des messages durant le week-end pour savoir qui prend sa voiture la semaine suivante. La semaine d'après, c'est un autre collègue et on s'emmène comme ça à tour de rôle." Au-delà de l'amitié qui lie certains d'entre eux, il y a un calcul, rapidement fait par Mathieu : "une semaine de trajets, c'est 60 à 70 euros de carburant. Si je devais prendra ma voiture une semaine par mois, on serai à 280 euros. Donc, il y a 210 euros d'économies par mois, ça permet de remplir un caddie supplémentaire pour la maison."

Faute de permis, il y a les collègues

Clarisse, elle, est âgée de 20 ans. Elle habite à Sens, débute sa carrière professionnelle et n'a pas le permis. Mais elle a quand-même choisi de travailler en zone rurale, grâce au co-voiturage. "L'agence d'intérim au début n'était pas très emballée", explique la jeune salariée, "on me disais que si le co-voiturage ne fonctionnait pas, je me retrouverai sans rien. Mais je me suis dis que je pouvais peut-être travailler ici parce que je connaissais des gens qui y travaillent, ont le permis et pouvaient potentiellement m'emmener. Et je sais que chez Renault, ils sont très ouverts à ça."

L'entreprise reconnaît quand-même que le co-voiturage est régulièrement une cause d'absentéisme chez les salariés, lorsque le conducteur prévu est malade ou absent. La direction incite les managers à communiquer avec leurs équipes, afin que chacun ait une solution de secours en cas de problème pour venir au travail.