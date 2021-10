Yonne : chômage partiel et arrêt de l'intérim chez les sous-traitants automobiles

Le ralentissement de la production s'accentue ces derniers mois comme par exemple chez Marelli Automotive Lightening à Saint-Julien-du-Sault dans l'Yonne. L'usine de 200 salariés produit des feux arrières haut de gamme, principalement pour Jaguar-Landrover. La production complète y est régulièrement arrêtée indique Jany Causin est délégué syndical CFTC : "depuis le début l'année avec la crise on en est à 38 jours de chômage partiel. On avait déjà eu des retards avec des problèmes de livraison de composants, mais ça n'avait pas duré plus d'une semaine. Là, depuis le début de l'année, cela commence à être très compliqué. Le problème, c'est que les clients ne nous prévenant pas assez tôt des fermetures, on est au courant du jour au lendemain."

Des jours d'arrêts complets de la production

Même constat chez Eurostyle à Saint-Clément. 182 salariés qui produisent des pièces plastiques pour les intérieurs de voiture. Thierry Brito, élu CFTC au comité social et économique : "on a fermé lundi dernier, on va fermer vendredi. On referme lundi. Donc en deux semaine, quatre jours cela fait presque 40% d'arrêt. C'est très calme, on est la moitié de l'effectif en production. On n'a jamais vu cela."

"Sur les carnets de commande, on avait de quoi faire pour la fin de l'année" - Thierry Brito, délégué CFTC chez Eurostyle Copier

Les intérimaires, premiers pénalisés

La moitié de l'effectif car les 120 intérimaires habituels n'ont pas été reconduits. Et ce mardi, la direction a proposé un APLD, un accord d'activité partielle de longue durée, avec maintien de 75% du salaire brut. Certains salariés pourraient perdre jusqu'à 200 euros par mois mais c'est un moindre mal selon Thierry Brito : "ce qui est bien dans un accord d'APLD, c'est que pendant tout le temps de l'accord, il ne peut pas y avoir de licenciements économiques parce que l'Etat prend en charge une partie des salaires. Et en plus, cet accord permet aux salariés de faire des formations pendant les jours de fermeture et ils sont payé à 100%."

"Après ces deux projets-là, on a rien. L'avenir, c'est zéro." - Jany Causin, délégué CFTC chez Marelli Automotive Lightening Copier

Pas reprise attendue avant fin 2022 dans l'automobile

Et la crise des semi-conducteurs est partie pour durer. Chez Valéo, à Saint-Clément, 400 salariés, la production pourrait baisser de 25% d'ici la fin de l'année selon une source interne. Les spécialistes du secteurs anticipent que cette crise automobile pourrait durer jusqu'à fin 2022. D'où l'inquiétude qui monte chez Marelli à Saint-Julien-du-Sault explique Jany Causin élu au CSE : "on a deux projets qui auraient dû démarrer il y a un an, avec la crise c'est reporté mais ils sont déjà dans nos murs. Après ces deux projets-là on n'a rien. C'est zéro. Donc est-ce que c'est une décision de la direction de fermer le site de Saint-Julien ? Là on n'a pas de nouvelles."

Les conséquences de la pénurie de semi-conducteurs sur les entreprises de sous-traitance automobile dans l'Yonne - Reportage de Renaud Candelier Copier

Un avenir très incertain pour plusieurs sites icaunais

Inquiétude aussi chez les 337 salariés de Benteler à Migennes, dont la direction cherche un repreneur depuis quelques mois. D'après une source syndicales, l'entreprise produit actuellement des pièces qui partent en stock car ses clients, PSA et Renault ont plusieurs usines à l'arrêt ou au ralenti, ce qui a conduit à annuler des commandes reconnaît la direction de Benteler. Elle explique avoir dû ajuster ses effectifs en réduisant les contrats intérimaires.