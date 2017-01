Yonne : de jeunes maçons partiront au Bénin pour la construction d'une école

Huit élèves de CAP maçonnerie de l'EREA de Joigny vont partir au Bénin en janvier 2018 pour aider à la construction d'une école. Leurs objectifs : partager leurs savoir-faire avec de jeunes Béninois et leur apporter du matériel de travail

Ils sont en première année de CAP maçonnerie à l'EREA de Joigny (Yonne) mais comptent déjà utiliser leurs apprentissages pour les mettre au service de jeunes Béninois. "On va construire une école pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'y aller, ça fait plaisir parce qu'au moins on pourra dire qu'on a fait quelque chose de bien" raconte Kevin. Cette école de la seconde chance, les élèves de Joigny n'y apporteront que quelques pierres, précise Tony Lecestre, professeur de maçonnerie : "on vient juste participer à la construction, on ne va pas faire le chantier de A à Z, on n'y va que deux semaines".

"Dans l'idéal ce serait bien d'envoyer une bétonnière par exemple, tout ce qui est truelle, marteau, taloche, auge, seau, tout ce qu'on peut"

Pour l'instant, tout cela reste très lointain pour ces jeunes Joviniens qui ne connaissent encore rien du Bénin: "c'est comme en Afrique, là où il y a des animaux, la savane et tout..." Pas sûr qu'ils voient beaucoup de lions pendant ce voyage, en revanche, ces futurs maçons veulent envoyer au Bénin un conteneur avec du matériel détaille Gwenaëlle Ruffloch, professeure de maçonnerie: "Dans l'idéal ce serait bien d'envoyer une bétonnière par exemple, tout ce qui est truelle, marteau, taloche, auge, seau, tout ce qu'on peut". Pour cela, l'EREA de Joigny lance un appel aux dons en matériels aux entreprises du BTP dans l'Yonne.

Un voyage solidaire qu'il faut aussi financer

Les élèves sont mis à contribution pour tenter de trouver des ressources explique Tony en CAP :"on va vendre des sapins l'année prochaine pour Noël et on a vendu des calendriers". Un voyage pour découvrir aussi une autre culture et d'autres savoir-faire ajoute leur professeur: "pour les matériaux, en France on a juste à prendre sur une palette. Là-bas, ils récupèrent la terre, le sable, ils mélangent leurs matériaux ensemble pour faire un bloc par exemple". Un échange de savoirs qui se transmettra bientôt à travers un blog, pour rencontrer à distance les jeunes Béninois.