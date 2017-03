Yonne : de la réalité virtuelle pour s'évader de la maison de retraite

Pour beaucoup de personnes âgées, la vieillesse est souvent synonyme d'immobilité. A Sens (Yonne), les résidents de la maison de retraite Notre-Dame-de-la-Providence peuvent régulièrement faire des voyages virtuels, grâce à un casque visuel et audio, qui leur permettent de se déplacer en 3D

A Sens (Yonne) , les résidents de la maison de retraite Notre-Dame-de-la-Providence peuvent régulièrement faire des voyages virtuels, grâce à un casque visuel et audio, qui leur permettent de se déplacer en 3D. Tout commence par l'installation du matériel sur la tête de Mme Lisiak 86 ans, "ça ne vous fait pas mal, c'est bon, c'est bien mis. Je vous mets le casque audio et vous écoutez la personne dedans". En l’occurrence, cette personne est la même que celle qui vient de poser le casque, Jeremy Wierepan, membre de l'association Unilan Redfox Gaming (une association de joueurs de jeux vidéos).

Une visite virtuelle des musées de Sens

La résidente se laisse alors guider par la voix qui lui commente la visite, comme un guide dans un musée. Et la différence avec un documentaire, c'est que le spectateur est "acteur" puisque "vos yeux sont la caméra" explique Jeremy Wierepan. "Les personnes âgées sont tellement habituées à regarder la télévision qu'il leur faut deux à trois minutes d'adaptation pour comprendre le principe". Il s'adresse alors de nouveau à la résidente: "levez les yeux vers le ciel, il y a souvent des mosaïques au plafond".

Et l'effet réel est tel que les résidents gardent le souvenir d'une vraie visite, raconte l' animatrice de l'EHPAD Véronique Barbier: "plusieurs personnes avaient visionné la visite du château de Fontainebleau, le soir-même elles ont dit à leur famille "on a été au château de Fontainebleau" et le lendemain on a eu des appels demandant comment on avait fait pour les emmener. Je trouve ça fabuleux".

Les résidents sont ainsi allés virtuellement à la montagne dans le Jura, à la plage en Bretagne, autant de lieux devenus inaccessibles et qui ont un vrai succès à la maison de retraite. "L'idée est d'ensuite former le personnel* afin qu'il puisse utiliser le système de vision 3D au sein de l'établissement", explique Jeremy Wierepan. Le Sénonais veut à l'avenir développer cette pratique de la réalité virtuelle dans l'Yonne à titre professionnel. Par exemple, dans le monde médical, durant une opération avec anesthésie locale, pour emmener le patient dans un autre monde et évacuer le stress.

* La maison de retraite Notre Dame de la Providence cherche d'ailleurs des dons de téléphones mobiles dernière génération afin de pouvoir utiliser ce matériel