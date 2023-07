Yonne : des bouteilles de vin sans étiquette collée, ni capsule

Elle vient de mettre en bouteille un Irancy bio 2022, première cuvée de son domaine " Les vignes de Loza ". Amandine Marchive avec un hectare de pinot noir planté à Irancy veut promouvoir pour son vin un packaging plus écologique : ses bouteilles comportent seulement une étiquette cartonnée attachée par du raphia et n'ont pas de capsule en aluminium.

Supprimer les rouleaux de plastique

"Il y a les colles qui sont néfastes pour l'environnement. Et les étiquettes adhésives se trouvent sur des glassines, ce sont des rouleaux de plastique", explique la vigneronne, "au final, ce sont des kilomètres et des kilomètres de plastique qui ne sont pas ni réutilisés ni recyclés. Je n'utilise pas non plus de capsule d'aluminium, car on ne sait pas d'où il vient et les mines d'aluminium je ne suis pas sûr que ce soit génial. Et surtout, ces capsules ne servent à rien. C'est joli, mais à part cet aspect esthétique, ça ne sert à rien."

"Les capsules en aluminium, ça ne sert à rien"

Cette vigneronne est aussi commerciale au domaine des Malandes à Chablis. Elle connaît parfaitement le monde du vin et de la viticulture en Bourgogne et estime que les choix qu'elle fait à titre personnel vont se répandre dans des années à venir. "On en est au début, mais je ne pense pas que dans dix ans on utilisera encore des capsules." Des capsules qui contribuent pourtant au mystère et au plaisir de l'ouverture d'une bouteille de vin, mais pour Amandine Marchive : "oui, mais on sait qu'il y a plein de choses qu'on fait aujourd'hui mais qu'il faudra changer."