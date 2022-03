Yonne : des représentantes syndicales icaunaises devant le siège d'Orpea

Les syndicats CGT et FO des Ehpad Orpea et cliniques de sa filiale Clinea appellent à la mobilisation ce mardi 8 mars pour de meilleures conditions de travail et de prise en charge des personnes âgées. France Bleu Auxerre a recueilli les témoignages de deux représentantes syndicales de l'Yonne.

Après le scandale, le temps de la gronde. Après les révélations du livre-enquête Les Fossoyeurs (Fayard, 400 pages, 22,90 euros), de Victor Castanet, les personnels du groupe Orpea ont lancé un appel à la grève ce mardi 8 mars. Un rassemblement est prévu devant le siège d'Orpea à Puteaux (Hauts-de-Seine) avec la participation de syndicats belge et allemand, précise le communiqué. Au cœur des revendications : les conditions de travail, la rémunération et la bien-être des résidents des Ehpad.

"Ce que nous dénonçons avec cette journée, c'est le manque d'effectif, les recours systématiques au CDD, les faibles rémunérations" explique une représentante syndicale d'un établissement Orpea de l'Yonne, ce qui entraine selon elle "un épuisement généralisé, un burnt-out qui s'installe".

"Un combat pour ne pas avoir de dette morale"

Cette élue CGT, qui souhaite garder l'anonymat, n'est pas surprise par les révélations du livre qui accuse le groupe Orpea d'avoir mis en place un «système» afin d'optimiser ses profits au détriment du bien-être des personnes âgées. "Ce livre met en exergue ce que nous dénonçons depuis des années", confie-t-elle, avant d'ajouter, qu'il s'agit d'une "maltraitance institutionnelle", du manque de moyens et d'effectifs, qui conduit à des situations intenables. Son rôle de représentante du personnel lui permet de rassurer ses collègues qui se sentent responsables après la déflagration provoquée par le livre de Victor Castanet. "Notre travail, c'est dire que non, ils ne sont responsables de rien. On en souffre énormément car on oblige quelque part des personnes à être complices malgré elles des choses très malsaines, d'où notre combat de dénoncer cette situation".

Elle nous raconte que le manque criant de personnel, qui augmente considérablement la charge de travail pour les aides-soignantes : "Personnellement, je suis toute seule dans une unité Alzheimer de nuit de 16 résidents. Aux étages, il y a deux salariés pour 80 résidents. Sachant qu'il n'y pas de personnel infirmier la nuit, alors nous sommes obligées de beaucoup solliciter les urgences car les aides-soignantes sont très limitées dans les soins. Par exemple, si un résident tombe et s'ouvre l'arcade, moi en ma qualité d'aide-soignante, je ne peux pas pratiquer des soins techniques alors que s'il y avait une infirmière, elle pourrait tout de suite recoudre".