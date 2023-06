Yonne : des travaux colossaux chez Prysmian à Gron, pour doubler la production de câbles très haute tension

Prysmian , c'est un fabricant italien de câbles électriques et le site de Gron dans l'Yonne est spécialisé dans la très haute tension. Le groupe est en train d'y investir 60 millions d'euros, l'Etat le soutient avec 6 millions d'euros d'aides dans le cadre de France 2030 . L'objectif à Gron est de doubler la capacité de production de câbles bien particuliers : des câbles de 525.000 volts. Ils font 15 centimètres de diamètre. C'est ce qu'on fait de plus puissant au niveau mondial. On est bien loin des 220 volts de nos prises électriques.

Jacques Berdala, directeur des opérations German Corridor et Arnaud Jully, directeur de l'usine Prysmian de Gron (89) © Radio France - Renaud Candelier

A l'image de ce chiffre, chez Prysmian à Gron tout est gigantesque : la taille du site, 21 hectares, c'est trois fois la surface du stade Abbé Deschamps. Le chiffre d'affaires annuel : 650 millions d'euros, l'un des plus importants du département. Le nombre de salariés : 431, c'est l'un des plus gros employeurs du secteur privé dans l'Yonne.

Ces câbles ont commencé à être fabriqués en 2021 à Gron pour un grand projet allemand : le projet German corridors . Ce sont trois immenses liaisons souterraines qui vont relier les éoliennes de mer du nord aux grandes villes du sud de l'Allemagne. Prysmian a obtenu la moitié de ce marché : soit 3.000 kilomètres de câbles souterrains à dérouler en Allemagne. Valeur du contrat : 1,8 milliard d'euros. Et il y en aura d'autres pour l'usine de Gron assure son directeur Arnaud Jully : "Nous avons déjà gagné l'appel d'offre d'un grand projet qui s'appelle INELFE 2 entre la France et l'Espagne. Il va permettre d'alimenter l'Espagne en énergie nucléaire lorsque les panneaux solaires n'ont pas de soleil et de permettre à l'Espagne d'alimenter la France en énergie solaire lorsque les panneaux solaire seront à leur plein. Il y a un projet en Belgique de façon à alimenter le pays en énergie éolienne comme l'Allemagne est en train de le faire. Et aussi d'énormes liaisons en réflexion au niveau européen entre la France et des pays de l'Est."

Bobine de câble P-laser 525.000 volts destinée à l'Allemagne © Radio France - Renaud Candelier

La France est aussi concernée. En mars 2023, la loi sur les énergies renouvelables a été promulguée. Elle prévoit la création de 50 parcs éoliens en mer d'ici 2050. Or il faudra bien relier ces éoliennes de l'ouest, aux agglomérations, dont la moitié se trouvent dans l'est : pour ne citer que Lyon, Marseille, Strasbourg et Grenoble.

Des câbles "écologiques" chez Prysmian

On parle là du câble "P-laser", le fameux câble qui sera déployé en Allemagne. Il y a de sacrés secrets de fabrication autour de produit innovant, doté notamment fibres optiques. Interdit de prendre en photo les machines qui permettent de fabriquer les sept couches d'isolants. Parce que c'est là que tout se joue. Et il y a un homme qui le connaît bien, c'est Jacques Berdala. Il est directeur des opérations German Corridor.

Coupe du câble Prysmian P-laser d'un diamètre de 15 cm © Radio France - Renaud Candelier

L'usine Prysmian de Gron indique avoir divisé sa consommation de gaz par cinq depuis 2019 et sa consommation d'eau réduite de moitié en trois ans, histoire de montrer que l'industrie se préoccupe aussi des questions environnementales.

Doubler la production en deux ans, un défi

Le site de Gron doit doubler sa production de câbles très haute tension en seulement deux ans. Habituellement, une telle montée en puissance se serait faite en quatre ans. Mais il faut être prêt pour répondre à la demande mondiale qui explose. Les travaux sont en cours, ce qui manque maintenant, ce sont les hommes. 74 postes à pourvoir d'ici 2024, certains le sont déjà, "c'est la phase la plus difficile" reconnaît la direction. Pourquoi ? Et bien parce qu'il faut des profils d'ouvriers spécialisés bien précis et ce n'est pas une question de connaissances techniques nous dit Jacques Berdala.

Les nouvelles unités de production vont démarrer au printemps 2024 et il faut que la transmission des compétences ait lieu rappellent les syndicats.

La logistique des tourets de câbles occupe une partie de l'activité de Prysmian à Gron (89) © Radio France - Renaud Candelier

Des retombées majeures pour l'économie locale

"Sur les 60 millions investis dans le cadre de ce projet, plus de 20 millions d'euros sont de l'investissement sur des entreprises locales que ce soit du BTP, des sous-traitants en métallurgie, des chaudronniers, des plombiers. Et passer d'une production totale à Gron de 35.000 tonnes de câbles par an à plus de 50.000 tonnes va nécessiter aussi l'utilisation de plus de ressources locales", explique Arnaud Jully. Parmi ces ressources locales, il y a évidemment le port de Gron , chargé du transport fluvial des immenses bobines bleues dont les plus grandes font huit mètres de long et cinq mètres de haut.