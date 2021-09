Yonne : l'achat groupé de gaz et d'électricité, une des solutions pour faire baisser la facture

C'est la troisième année que la communauté d'agglomération de l'Auxerrois propose aux habitants de se regrouper pour leur consommation énergétique. L'an dernier, 2700 ménages ont franchi le pas.

"On a économisé 200 à 300 euros sur l'année" - Séverine à Auxerre

Comme celui de Séverine, qui vit en couple avec deux enfants dans une maison à Auxerre. Elle s'est inscrite dans le but de faire baisser sa facture de gaz et d'électricité. Et c'est plutôt réussi. "On a économisé entre 200 et 300 euros sur l'année. C'est énorme. Par conséquent je recommence pour voir si cette année je vais encore gagner de l'argent. Même si c'est moins, si je peux gagner 100 ou 150 euros par an, je vais adhérer, vu la facilité de la démarche."

"Vous pouvez passer d'un fournisseur à l'autre, juste en faisant parvenir un RIB" - Alexandra Garrigues chargée de mission énergie à la Communauté de communes de l'Auxerrois

Et en effet pour bénéficier de l'achat groupé d'énergie, il suffit de s'inscrire sur internet. Dans ce cas précis, il s'agit de la communauté de l’Auxerrois, qui va mettre en concurrence tous les fournisseurs pour négocier le meilleur prix. Et si le consommateur fait le choix de s'engager, il n'a quasiment rien à faire selon Alexandra Garrigues. Elle est chargée de mission énergie à la communauté de l'Auxerrois. "Les fournisseurs effectuent entre eux, les changements de contrats. Donc vous pouvez passer d'un fournisseur à l'autre, juste en faisant parvenir un RIB. Vous n'avez pas d'autres démarches à faire. C'est beaucoup plus facile que de changer de mutuelle ou d'assurance auto."

"Baisser la température de notre logement d'un degré permet de réduire sa facture de chauffage d'environ 10%" - Pascal Aubert, conseiller à l'Agence Départementale d'Information sur le Logement de l'Yonne

Et en plus de l'achat groupé d'énergie, quelques gestes peuvent aussi permettre de faire baisser la facture explique Pascal Aubert, conseiller à l'Agence Départementale d'Information sur le Logement (ADIL) de l'Yonne. "Ce sont des éco-gestes. Comme par exemple, débrancher les veilles de nos appareils. Baisser la température de notre logement d'un degré permet aussi de réduire sa facture de chauffage d'environ 10%. Lors de la cuisson également, il suffit de mettre un couvercle pour faire des économies d'énergie. Pour les appareils de froid, il faut régulièrement les dégivrer puisque un millimètre de glace augmente rapidement la facture énergétique. On répète souvent aussi qu'il vaut mieux prendre une douche qu'un bain et essayer de couper l'eau lorsqu'on se savonne. Et puis surtout, même sous la douche, on ne reste pas une demi-heure."

Les personnes qui sont intéressées par l'achat groupé d'énergie peuvent se pré-inscrire avant le 14 novembre 2021, sur le site internet de la communauté de l'Auxerrois ou lors d’une réunion d’information. La prochaine a lieu jeudi 30 septembre de 18h30 à 20h, Salle Anna, à Auxerre.