Yonne : La centrale biomasse ne verra finalement pas le jour dans le Tonnerrois

A Tonnerre, dans l'Yonne, il n'y aura finalement pas de centrale biomasse dans la zone Actipôle. Cette usine devait produire de l'électricité en brûlant des copeaux de bois. Mais depuis dix ans, les opposants à ce projet ont multiplié les recours. De guerre lasse, le promoteur a fini par abandonner. Et ce n'est pas lui, mais la communauté de communes du Tonnerrois qui annonce la nouvelle. Dans un communiqué, les élus prennent acte du retrait de ce projet qui avait soulevé des espoirs dans un territoire économiquement sinistré.

Une centaine d'emplois à la clé

Les promoteurs espéraient créer entre 100 et 150 emplois. Mais les opposants ont tenu bon. Regroupés au sein de l'association ARPENT, ils n'ont cessé de dénoncer un projet néfaste pour les forêts alentours, qui devait engloutir 60 000 tonnes de bois chaque année.

Une victoire pour le climat selon les opposants

Les multiples recours déposés et les délais de la justice ont eu raison de la motivation du porteur de projet. Anne Jérusalem, la présidente de la communauté de communes, ne cache pas son amertume et sa déception, notamment en terme d'emplois. Elle regrette le temps et l'énergie perdus. Le collectif Arpent, de son côté, parle d'une victoire pour l'environnement et le climat. " On est d'accord pour trouver des emplois mais pas à n'importe quel prix" estime Raphael Darley, le porte parole du collectif Arpent,

Tourner la page

Il faut "tourner la page", dit-on à la communauté de communes. Elle pourra désormais vendre les terrains qui avaient été réservés pour ce projet. Quand aux opposants, ils se disent prêts à travailler pour trouver des projets alternatifs, "des solutions d'avenir pour le Tonnerrois".