Yonne : la direction de Benteler annonce la fermeture définitive de son usine à Migennes

La colère et le désespoir sont palpables dans les rangs des 400 salariés et intérimaires de l'usine Benteler à Migennes, dans l'Yonne. Lors d'un Comité social et économique ce jeudi 18 novembre, la direction leur a annoncé la fermeture définitive du site. À la sortie de la réunion du CSE, les syndicats ont débrayé et les salariés ont décidé de bloquer jusqu'à nouvel ordre l'accès au site.

. © Radio France - Nicolas Fillon

Installée depuis 30 ans à Migennes, l'usine qui fabrique des pièces de moteurs et de châssis était en difficulté financière depuis plusieurs années, perdant 10 millions d'euros par an. Le site "n'est plus compétitif", selon le porte-parole de l'usine. La société a subi la crise des semi-conducteurs et la baisse des ventes qui s'est accélérée par la crise sanitaire.

L'inquiétude s'était renforcé depuis le mois de juin quand la direction avait la société allemande avait annoncé vouloir se séparer de son site icaunais. Une proposition de reprise, sous condition, était sur la table, mais elle n'a été retenue, affirme le porte-parole de Benteler. "En l'état elle n'aurait pas permis d'assurer la pérennité du site, notamment car son business plan n'était pas détaillé et elle ne prévoyait pas assez d'investissements". L'usine où travaillent près de 400 personnes, dont 311en CDI, va devoir fermer, mais pas avant la fin de l'année 2022.

à lire aussi De possibles repreneurs qui inquiètent les salariés de Benteler à Migennes

Un nouveau CSE doit se tenir dans les prochains jours entre la direction et les syndicats pour se mettre d'accord sur le calendrier de la fermeture et négocier le futur Plan de Sauvegarde de l'Emploi. La direction "veut mettre en place des mesures pour accompagner dans un reclassement à l'externe les salariés". Elle travaillera avec les collectivités locales pour "trouver des solutions de reconversion du site".