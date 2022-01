Yonne: la vente en vrac marque le pas en 2021

D'après le Réseau Vrac et ses 1.900 adhérents à travers la France, la vente de produits en vrac a ralenti en 2021, alors que ce marché était en croissance de 40% ces dernières années. L'association de commerçants estime que le contexte épidémique est en cause et demande l'aide de l'État.

Le constat d'un marché du vrac en stagnation fait par le réseau Vrac est partagé par certains commerçants dans l'Yonne, comme "Aux comptoirs de la bio" à Saint Clément dans l'Yonne, le gérant Gaël Jacquot, observe bien cette tendance.

Des ventes qui ont cessé de croître

"Effectivement, on a observé un petit coup d'arrêt pendant le covid du rayon vrac, ça s'est retransféré sur d'autres produits", raconte le patron du magasin bio. En période épidémique, certaines grandes surfaces ont fermé leur rayon vrac, pour raisons d'hygiène. Est-ce la cause du ralentissement du marché ?

Gaël Jacquot, gérant du magasin Aux comptoirs de la bio à Saint-Clément © Radio France - Renaud Candelier

Le marché du vrac marque le pas - Reportage de Renaud Candelier Copier

Des craintes liées à l'hygiène ?

L'hypothèse de craintes des clients liées à l'hygiène est avancée par certains représentants du secteur. À Saint-Clément, Gaël Jacquot estime que c'est difficile à dire : "quand on utilise les tirettes sur les distributeurs de produits en vrac, en fin de compte, on ne touche jamais le produit, donc au niveau de l'hygiène il n'y a pas de souci. Après les pelles dans les bacs sont nettoyées très régulièrement. Peut-être que les questions d'hygiène peuvent expliquer que le consommateur a un peu plus peur, mais je voudrais le rassurer, nous mettons tout en œuvre pour respecter les règles d'hygiène."

Cécile Colle, gérante de l'Epicerie du marché à Sens © Radio France - Renaud Candelier

Certaines boutiques restent en croissance

À "L'épicerie du marché" à Sens, magasin 100% vrac, Cécile Colle pratique différemment. Et pour cause, dans sa boutique du centre-ville, tout est vendu dans des bocaux en verre : "c'est moi qui sert les clients, personne ne touche à rien." Deux ans après son ouverture, elle ne ressent pas de ralentissement : "je suis passée de 80 à 300 bocaux de produits différents. Le magasin évolue, j'ai fait plus (de chiffre d'affaires) que ce que j'ai prévu."

"On va peut-être moins vers la nouveauté en période d'incertitude" - Livia Bailly, gérante du P'tit camion vrac dans la Nièvre Copier

Une découverte du vrac plus compliquée en période d'incertitudes

Pas simple en revanche pour Livia Bailly qui a lancé son "P'tit camion vrac", en itinérance dans le nord de la Nièvre en pleine épidémie : "on va peut-être moins vers la nouveauté en période d'incertitude et de hausse des prix. On va plutôt se conforter sur ce qu'on connaît déjà, les marques, la grande distribution". Des commerçants malgré tout convaincus que le vrac à un avenir car les mentalités évoluent en matière de consommation.