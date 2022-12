Yonne : Le traiteur "Festins de Bourgogne" fait le plein, malgré l'inflation

"La marée est encore en train de monter. On va avoir beaucoup de commandes mardi, mercredi, jeudi et on arrêtera les commandes jeudi midi", lance Didier Chapuis, président de "Festins de Bourgogne", société de traiteur installée à Chemilly-sur-Yonne. Malgré la forte inflation - estimée à 9,8 % sur un an en décembre - et la baisse de pouvoir d'achat des Français, les clients sont au rendez-vous. Le nombre de commandes est stable par rapport à 2021, selon la direction.

Environ 1.000 commandes pour Noël et 800 pour le Nouvel An

"On a environ 1.000 commandes pour Noël et 800 pour le premier de l'an", estime Didier Chapuis qui s'attend à avoir "le même volume" de commandes pour la Saint-Sylvestre que l'an dernier. "Cette année, on n'a pas vu de grosse différence", poursuit-il. "Les fêtes de Noël, c'est un peu une parenthèse enchantée. Les gens ont envie de recevoir et de se faire plaisir."

Alors en cuisine, les charcutiers, pâtissiers et cuisiniers s'activent. Ils sont une centaine à travailler à l'élaboration de plus de 30 recettes différentes. "On a des sauteuses, l'équivalent de grandes poêles ou de grandes casseroles. Là, on est en train de faire une purée de patates douces, et ici, d'écumer la viande", décrit Mathieu Chapuis, le directeur général de Festins.

"Il faut qu'on travaille encore plus intelligemment"

En revanche, la société a dû augmenter légèrement le prix de ses menus, de quelques euros, pour compenser l'inflation sur ses matières premières. "On a été obligé de s'adapter, on l'a fait à la marge. Le menu à 25€ devait être l'an dernier à 23€. On a essayé d'être extrêmement raisonnable, mais on subit de plein fouet l'inflation comme toutes les entreprises", poursuit Didier Chapuis.

La facture d'électricité a notamment triplé et le prix de la volaille a augmenté d'environ 30%. "Il faut qu'on travaille encore plus intelligemment, que les fours soient les plus pleins possibles, qu'on limite les toutes petites séries qui ne sont, en effet, pas rentables", conclut le fondateur de Festins. En décembre, la société réalise un mois double, en termes de chiffre d'affaires.