Yonne : les annulations se multiplient dans le secteur de l'évènementiel en raison du Covid

L'évènementiel est un secteur qui a déjà beaucoup souffert de l'épidémie de Covid. Et ça continue avec la 5ème vague. Les discothèques ont dû fermer durant quatre semaines. Et pour ceux qui ont conservé leur activité, c'est également compliqué.

Ils doivent faire face à de nombreuses annulations. Pour certaines entreprises, c'est un véritable tsunami . Elles vont perdre la quasi totalité de leur chiffre d'affaire à l'occasion des fêtes de fin d'année.

Adrien Onzia de la société AO Event's à Auxerre, spécialisée dans la vente et la location de matériel de sonorisation et d'éclairage.

C'est le cas de la société AO Event's à Auxerre qui emploie 4 personnes. Elle est spécialisée dans la vente et la location de matériel de sonorisation et d'éclairage. Mais à la mi-décembre, elle doit faire face à une vague d'annulation qui atteint 90% explique son responsable Adrien Onzia. "Les entreprises qui souhaitaient faire des repas de fin d'année avec leurs salariés ont annulé. On est repassé sur un protocole sanitaire qui est de 6 personnes par table. Ca ne donne pas envie de faire la fête. Et nous en tant qu'entreprise du spectacle, que ce soit en matière de location ou de prestation, on ne nous interdit pas de travailler. Mais justement, on ne peut pas travailler . On a l'impression d'être revenu en mars 2020. "

"Depuis l'annonce du premier ministre on a eu 40% d'annulation": Julie Soulard du cabaret la Ruche Gourmande

Autre exemple au cabaret la Ruche Gourmande à Perreux . La famille soulard pensait faire un très bon mois de décembre . Mais la 5ème vague est passée par là explique Julie Soulard la fille des propriétaires du cabaret. " On avait beaucoup de réservations, les gens étaient content de ressortir , on avait plein d'entreprises qui avaient prévues de faire leur repas de fin d'année au cabaret . Mais depuis l'annonce du premier ministre, on a beaucoup d'annulations. 40%. C'est le pire qui pouvait nous arriver. "

Julie Soulard du cabaret la Ruche Gourmande à Perreux

Car ces derniers mois l'épidémie de Covid avait déjà mise à mal la trésorerie du cabaret. Cette nouvelle difficulté ne fait qu'aggraver les choses. " Il ne faudrait pas que ça dure encore des mois car on est arrivé au bout de ce qu'on avait comme trésorerie. Et puis actuellement, il n'y a plus d'aides du gouvernement. Remettre le chômage partiel ce serait très bien."

"Un fond de solidarité pour couvrir au moins les charges fixes de l'entreprise" : Adrien Onzia de la société AO Event's à Auxerre

Adrien Onzia ajoute "qu'une forme de fond de solidarité permettrait de couvrir au moins les charges fixes de l'entreprise. On est bien conscient que l'on ne peut pas rester dans un quoi qu'il en coûte mais il faudrait au moins qu'à la fin du mois, on arrive à zéro sur nos charges."

Invité de France Bleu Auxerre lundi, l'icaunais Jean Baptiste Lemoine, déjà ministre du tourisme, et nommé ministre délégué aux PME la semaine dernière, a promis que l'Etat mettra de nouveau la main au portefeuille pour venir en aide au secteur de l'évènementiel.