Yonne : les arrêts de travail se multiplient dans les entreprises

Cette rentrée de janvier est marquée par la multiplication des arrêts de travail dans les entreprises et les administrations due à la cinquième vague de covid-19. Aucun secteur n'est épargné, mais ce n'est pas non plus un ras de marée d'absentéisme. Du moins, pas pour le moment, car les entreprises craignent de voir les arrêts de travail augmenter durant ce mois de janvier.

"On est arrivé à dix arrêts de travail sur deux cents salariés" - Cédric Aymonin, société Alabeurthe

Chez Alabeurthe à Chablis, détaillant en matériel viticole, 5% des salariés sont en arrêt raconte son responsable départemental, Cédric Aymonin : "là, on vient d'en enregistrer un à l'instant, donc cela nous fait quatre cas dans l'Yonne. Sachant que dans le groupe qui compte 200 collaborateurs, on est arrivé à dix arrêts de travail qui comprennent des cas de contacts et des cas covid."

Les entreprises de l'Yonne face à l'augmentation des arrêts de travail - Reportage de Renaud Candelier Copier

La polyvalence et l'intérim pour pallier les absences

Des chiffres équivalents chez MM Packaging à Monéteau, environ 200 salariés, qui produit des emballages pliants pour l'agroalimentaire, Peggy Golvet-Verrechia, la DRH de l'entreprise : "On a un peu plus d'arrêts que d'habitude à cette rentrée malheureusement. Ma crainte est plus pour les semaines prochaines, dans les deux ou trois semaines à venir." Mais MM Packaging a des ressources pour faire face aux absences, estime la DRH : "nous avons la possibilité de muter les personnes selon les postes, puisqu'on a développé la polyvalence au sein des équipes. L'intérim aussi est un bon levier pour les postes peu qualifiés, à la marge, en réception, pour la manutention."

"S'il vous manque le chef de cuisine, vous devez réduire la carte" - Olivier Tricon, président de la CPME de l'Yonne Copier

Un contexte global de pénurie de main d'œuvre

Sauf que cette vague d'absentéisme intervient dans un contexte tendu dans certains métiers rappelle Cédric Aymonin chez Alabeurthe : "on subit depuis plusieurs années une intense pénurie de main d'œuvre. On ne peut pas prendre du personnel intérimaire parce qu'il faut avoir la connaissance du matériel et de son utilisation. Donc si je devais avoir un taux d'arrêts de travail beaucoup plus important qu'aujourd'hui, ça risque d'être problématique au niveau de notre activité."

Et en plus, des problèmes d'approvisionnement

A cela s'ajoute pour beaucoup de secteurs des problèmes d'approvisionnements en matériaux. Ce qui faire dire à la présidente du MEDEF dans l'Yonne, Emmanuèle Bonneau : "on sent que les difficultés vont s'accentuer. Je pense que le mois de janvier va être très compliqué pour les entreprises, en particulier pour les plus petites. On va être obligés en permanence de modifier nos plannings."