Yonne : les auto-écoles au point mort depuis le reconfinement

Les auto-écoles de l'Yonne manifestent ce jeudi pour dénoncer les règles sanitaires du reconfinement. Si les examens sont maintenus, les cours ne peuvent plus avoir lieu. Conséquence : les auto-écoles et leurs élèves sont au point mort.

Les auto-écoles voient rouge ! Depuis le début de la semaine les professionnels se mobilisent contre les nouvelles règles sanitaires. C'est le cas dans l'Yonne ce jeudi matin où une manifestation est prévue entre le centre d'examen d'Appoigny et Auxerre. Depuis le reconfinement les cours sont suspendus. Seuls les examens du permis de conduire sont maintenus. Elèves et professeurs sont donc au point mort ... ou presque !

Cours suspendus mais examens maintenus pour les candidats

Comme tous les élèves, Floriane a appris que les cours de conduite étaient suspendus jusqu'à nouvel ordre. Une situation inquiétante pour la jeune femme qui n'a fait qu'une quinzaine d'heures de leçon : " On perd très vite ! Surtout lorsque l'on est en cours de formation on a besoin d'avoir des heures de conduite régulières ". Elle espérait obtenir son permis d'ici le mois de décembre car la future étudiante a bien conscience qu'il est aujourd'hui indispensable : " En tant qu'employée à Joigny j'ai vingt minute de vélo tous les matins, je pars à 5h30 ! Une voiture permet d'être plus rapide et puis pour l'école l'année prochaine ce sera plus facile de se déplacer qu'en train ".

La petite carte rose permet aussi de décrocher un emploi plus facilement ajoute Ophélie. Cette aide-soignante devait passer l'examen la semaine prochaine mais elle a préféré annuler. " Là, je devais faire deux heures de conduite pour revoir certaines choses et me remettre dans le bain parce que je n'avais pas conduit depuis un mois. Avec une trentaine d'heures de conduite j'ai des acquis mais pour le permis les acquis ne suffisent pas : il faut être au top ! "

Des heures qui permettent le jour même où la veille de peaufiner les derniers détails, de mettre en confiance les candidats et ainsi les destresser confie Christophe Made le gérant de l'auto-école Gambetta à Joigny. A l'image de ses élèves il ne comprend pas l'interdiction de ne pas donner de leçon de conduite mais l'autorisation de passer l'examen. " Dans les voitures on désinfecte le véhicule, la place du candidat. Les mains du candidat sont désinfectées avec du gel hydroalcoolique et tout le monde porte un masque c'est exactement la même chose ! "

" On est considéré comme ouvert mais on ne peut pas travailler "

Le Président départemental du CNPA ( Conseil National des Professionnels de l'Automobile branche éducation et sécurité routière ) est aussi inquiet pour sa profession qui doit faire face à une situation ubuesque. Les auto-écoles sont ouvertes mais ne peuvent pas travailler. C'est bien simple résume Christophe Made " En termes de chiffre d'affaires on fait 0 ! " . " On est considéré comme ouvert administrativement parlant, mais on ne peut pas travailler. Cela veut dire qu'au niveau des aides on aura le minimum ".

Pourtant lors du premier confinement son auto-école a perdu plusieurs milliers d'euros et le scénario se répète car les charges ( location des véhicules, location des locaux ...) sont, elles, maintenues. Selon lui c'est tout simplement la survie d'une partie de la profession qui se joue car beaucoup d'entreprises n'auront pas les reins assez solides pour encaisser les règles de ce deuxième confinement.

C'est d'ailleurs pour cela que les auto-écoles icaunaises réclament le "tout ou rien". Concrètement les professionnels souhaitent une véritable ouverture avec le maintient des examens ET des cours ou à l'inverse une fermeture totale et administrative afin de pouvoir bénéficier des mesures d'aides et de soutien économiques. Une position qu'ils espèrent pouvoir exposer auprès du préfet de l'Yonne ce jeudi matin.