Yonne : les distributeurs automatique de pain, fromages ou plats cuisinés fleurissent au bord des routes

Ce dimanche soir, l'émission Capital sur M6 évoque les circuits courts et passera notamment un reportage qui présente des distributeurs automatiques de produits alimentaires. Dans l'Yonne on en compte actuellement une trentaine, dont trois rien qu'à Pourrain entre Auxerre et Toucy.

Depuis l'arrivée dans l'Yonne en avril dernier d'un commercial de l'entreprise LEDISTRIB qui fabrique et commercialise des distributeurs automatiques alimentaires, on en trouve de plus en plus au bord des routes.

On en compte actuellement une trentaine , essentiellement dans de petites communes. Ils se louent un peu plus de 300 euros par mois. Comptez entre 17 500 et 22 000 euros à l'achat.

Des distributeurs de ce type , il y en a trois à Pourrain, commune de 1500 habitants située entre Auxerre et Toucy.

Sonia Salmon Copier

Trois distributeurs automatiques installés sur la route départementale qui proposent du pain , de la viande et des plats cuisinés. Ils sont installés juste en face du restaurant Le relais de la Chapelle tenu par Sonia Salmon. L'endroit est très passager, c'est ce qui l'a convaincu . "La route fait que les gens s'arrêtent en rentrant du travail. Ceux qui finissent à 19h30, les gens qui travaillent la nuit s'arrêtent pour prendre un plat. Les gens qui partent en chantier le matin tôt. Ca leur évite de prendre une gamelle et donc ils se servent chez nous."

Il a simplement fallu augmenter les volumes de production du restaurant. Ce qui a permis d'embaucher une personne. Et les deux autres distributeurs automatiques de pain et de viande ont été installés juste à côté de celui de Sonia. "On a proposé aux commerçants locaux de se mettre à côté de nous. Le Bœuf Tricolore, parce qu'il a des magasins à Toucy et Auxerre, donc c'était pratique pour l'enseigne de se retrouver ici. Et puis surtout on tenait à avoir un distributeur de pain. Déjà parce que ça peut nous dépanner quelquefois pour le restaurant. "

Irénée Rousset est commercial dans l'Yonne de Ledistrib, qui fabrique et commercialise des distributeurs alimentaires ou autres. Il y a un réel potentiel dans un département rural comme l'Yonne. Copier

Et parce que le pain il en manque toujours à un moment ou à un autre. Pascal un habitant de Pourrain en a fait récemment l'expérience. "A l'occasion d'un dimanche après midi où d'un seul coup : plus de pain. Et comme moi j'aime bien le pain , j'habite à côté et je me suis dit, tiens je vais essayer . Le pain est très bon, il vient du boulanger du village. Je n'hésiterai pas à y retourner en cas de besoin."

Pascal se dit aussi favorable, une autre fois, à une expérience plat cuisiné dans le distributeur.