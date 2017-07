Dans l'Yonne, la production de cerises maigrit à vue d’œil. Les producteurs sont inquiets et tentent de s'en sorti tant bien que mal.

Cerises , pêches , nectarine, les producteurs de fruits français sont inquiets. La concurrence des produits espagnols et la pression de la grande distribution pèsent sur les prix auxquels ils vendent leur production.

La consommation de fruits et légumes en baisse

Une crise qui intervient alors que la consommation de fruits et légumes est en baisse chez les Français selon une étude récente du Crédoc (Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie). Seul un quart des Français consomme cinq fruits et légumes par jour, contre 31% en 2010.

60 % des récoltes amputées

Dans l'Yonne les producteurs de cerises tentent de s'en sortir. Mais avec la grêle l'an dernier et le gel cette année, les récoltes ont été amputées d'au moins 60%. D'autre part si l'Yonne était un des plus gros producteurs de cerises en France il y a trente ans, ce n'est plus le cas aujourd'hui.

La production de cerises dans l'Yonne va devenir plus qu'anecdotique si on ne fait rien

Alain Duru est président de la section "fruits" du syndicat agricole FDSEA et producteurs de cerises à Jussy, il explique qu'à l'époque, il y avait à peu près 1000 hectares dans l'Auxerrois et que cette production "était vraiment concentrée dans le grand bassin auxerrois". Avant d'ajouter : "En l'espace de vingt ans, on est descendu à 600 et maintenant il ne reste que 300 hectares". D'autres vont tomber, parce que "la vigne va prendre l'espace", selon Alain Duru. "Si on ne fait rien dans les deux ans qui arrivent, la production de cerises dans l'Yonne va devenir plus qu'anecdotique".