Yonne : où en est le mouvement des gilets jaunes ?

Ils ont repris le chemin des ronds-points depuis la rentrée et préparent l'anniversaire du mouvement le 17 novembre 2019. Mais ils ne sont que quelques dizaines à être visibles à Auxerre et Sens. Au bout d'un an, il y a eu des déçus et des scissions mais les plus convaincus se sont structurés.

Yonne, France

Ils étaient 4.000 dans l'Yonne le 17 novembre 2018. Puis beaucoup comme Alexis à Auxerre ont abandonné le terrain : "j'ai arrêté de manifester avec les gilets jaunes à partir de la fin du premier week-end. Mais le mouvement n'a pas servi à rien car il a fait comprendre à nos politiques que si vraiment tout le monde se révolte, il n'y en aura pas pour longtemps pour que ça pète dans le pays."

Delphine et Jean-Claude se mobilisent de nouveau depuis le mois de septembre au rond-point de Jardiland à Sens (Yonne) © Radio France - Renaud Candelier

Où en est le mouvement des gilets jaunes dans l'Yonne ? - Reportage de Renaud Candelier Copier

Des gilets jaunes juste en sommeil ?

Mais "les gilets jaunes ne sont pas morts, ils sont justes en sommeil" commente une Sénonaise, à l'image de Jean-Louis, très actif à Sens jusqu'en mars, il a ensuite rangé son gilet pour des raisons professionnelles et familiales. Mais en cette rentrée, il compte le ressortir : "je vais y aller progressivement. Je vais revenir voir mes camarades sur le rond-point, prendre la température. Je dirais qu'à la même époque l'année dernière j'étais confiant. Mais _on est au point zéro, comme l'année dernière_."

On n'a pas pu partir en vacances cette année pour la première fois en trente ans - Delphine, mère de six enfants

Ce sentiment que rien n'a changé est partagé par Delphine, Viviane et Jean-Claude à Sens. Rien ? si peut-être une chose : "on a déménagé une amie gilet jaune qu'on a rencontré sur les ronds-points. C'est l'entre-aide maintenant avec les gilets jaunes." Mais sur le fond, les aspirations sont les mêmes : "qu'on vive normalement, ce serait bien. Les gens qui sont petits, qu'ils puissent partir en vacances, ce serait bien aussi", explique Viviane. Delphine ajoute : "Il n'y a pas que les petits. _La classe moyenne aussi_. Nous on fait partie de la classe moyenne, c'est la première année en trente ans où on n'est pas partis en vacances. On n'a pas pu partir, c'est triste pour mes enfants."

A Auxerre, des gilets jaunes ont créé une Assemblée populaire

Delphine, Viviane, Jean-Claude et d'autres ont repris le rond-point de Jardiland, les samedi, après avoir tenté de se rapprocher en vain du groupe de Rosa Parks, à Auchan. Car après un an de mouvement, les marquages idéologiques ressortent. Et les gilets jaunes se structurent comme à Auxerre, avec cette Assemblée populaire créée en février 2019. "Sand" est leur messagère : "l'Assemblée populaire d'Auxerre c'est un groupement de personnes majoritairement issues des gilets jaunes qui allaient sur Auxerre, mais pas que des gilets jaunes, qui se réunit tous les mercredi pour débattre."

Des orientations idéologiques qui ressortent

Des débats qui ont abouti à des revendications en partie similaires à des organisations de la gauche radicale et sans référence au sujet clivant de l'immigration. "Les idées, on les assume. _Nos revendications, elles sont clairement portées_", commente "Sand", "on n'a aucun problème avec la coloration qu'il peut y avoir dans nos idées. Mais nous on ne se revendique pas d'une étiquette ou d'une autre."

De nouvelles actions à venir

L'assemblée populaire d'auxerre mène aussi des actions, face à la république en marche (le samedi 28 septembre 2019) ou pour le climat (le samedi 21 septembre 2019). Un collectif qui a sa chaîne Youtube et son site. Et prépare le premier anniversaire du mouvement avec un grand goûter festif et des animations. Un autre collectif doit également se créer à Sens afin de donner plus de visibilité aux actions.