"Fermeture cause incendie" : la boulangerie de la Ferté-Loupière a été ravagée par les flammes le week-end dernier. Dans ce village de quelques 500 habitants, la commune et les commerçants trouvent des solutions, ils gèrent un dépôt de pain.

La Ferté-Loupière, France

Samedi vers 4h du matin, Rémy Delanoue préparait sa fournée de pain pour le vide-grenier du lendemain à la Ferté-Loupière, lorsqu'il a vu que son four prenait feu. Tout le fournil pâtisserie-boulangerie est parti en cendres avant l'arrivée des pompiers dix minutes plus tard. Sa femme et ses enfants âgés de 5 mois à 15 ans ont été évacués. Une grosse perte pour cette famille relogée par la commune, mais aussi pour ce village qui se bat pour son commerce de proximité.

En dix minutes de temps, vous voyez les dégâts ! Je suis anéanti ... - Rémy Delanoue, boulanger-pâtissier de la Ferté-Loupière

Du fuel s'est écoulé dans toute l'arrière boutique et l'appartement à l'étage. L'air de la zone pique le nez, rendant la bâtisse inhabitable. Des mois de travaux s'annoncent, ce qui veut aussi dire des mois sans boulangerie pour les habitants.

Les dégâts matériels s'élèvent à plusieurs dizaines de milliers d'euros © Radio France - Sophie Allemand

"Un village sans boulangerie, c'est un village qui se meurt"

Hélène, habitante, a vu la boulangerie en flammes durant nuit : "je dormais, j'ai entendu des bruits ... J'ai d'abord cru à un feu d'artifice". Elle qui avait l'habitude d'y acheter des gâteaux, pourra toujours prendre son pain ailleurs avec sa voiture. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde d'après elle : "il y a beaucoup de personne âgées qui n'ont pas de moyen de locomotion, des gens qui n'ont pas leur permis aussi."

"Il y a tout ici ! On est bien loti à la Ferté-Loupière : la bibliothèque, le boucher, l'épicerie et bien-sûr la boulangerie. C'est très important ! En plus, ils travaillent pas mal avec des producteurs locaux", raconte Hélène.

Dans l'urgence, les commerçants ont mis en place un dépôt de pain dans l'épicerie. Le mercredi après-midi, lorsqu'elle ferme, le traiteur de la commune prend la relève. "Un village sans boulangerie c'est un village qui se meurt. Il est hors de question de laisser un village sans boulangerie", explique Tatiana Meyer, gérante de l'épicerie de la Ferté-Loupière.

"On a essayé de faire au plus vite, pour qu'il n'y ait pas de temps mort sans pain" Copier

Pas de sandwich de la boulangerie pour la pause déjeuner, une boîte de conserve et un pain du dépôt feront l'affaire © Radio France - Sophie Allemand

La boulangerie la plus proche se trouve à 10 kilomètres, à Perreux. Ce sont d'ailleurs eux qui fournissent le dépôt de pain, en attendant que la boulangerie de la Ferté-Loupière rouvre ses portes. Les travaux s'annoncent longs et l'expertise lourde, mais la commune travaille pour que Rémy Lanoue retrouve rapidement son four. Ce dernier attend le verdict des experts et assureurs.