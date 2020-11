Yonne : Toc-Toc Tonnerre, un service gratuit de livraison à domicile pour aider commerçants et habitants

Livrer gratuitement les habitants qui commanderaient chez les commerçants du centre-ville : c'est le principe simple mais efficace de Toc-Toc Tonnerre Les courses solidaires, un service mis en place par la municipalité de Tonnerre (Yonne) depuis quelques jours pour trouver une alternative aux contraintes économiques et pratiques du confinement.

Pour 10 € d'achat minimum, les Tonnerrois, ceux qui travaillent à Tonnerre, ainsi que les résidents des hameaux Les Mulots et Vaulichères, peuvent ainsi voir les produits choisis arriver directement chez eux le jour-même peu de temps après avoir passé commande, le midi ou en fin de journée, du mardi au samedi.

Plusieurs commerçants partenaires

En pratique, il suffit d'aller sur le site Internet de la Ville à la rubrique Toc-Toc Tonnerre pour connaître la liste des commerçants partenaires ainsi que leurs coordonnées. On trouve deux boulangeries-pâtisseries, six restaurants, une librairie, une boucherie, une mercerie, une épicerie, un caviste, deux fleuristes... Pour commander, il faut les appeler entre 9h et 11h pour une livraison entre 11h30 et 13h30 et entre 15h et 17h pour une livraison entre 17h30 et 19h30. Le paiement se fait par chèque à l'ordre du commerçant ou en espèces. Avec son système pratique et simple, Toc-Toc Tonnerre a déjà séduit pas mal de monde.

Et notamment les commerçants de la commune, à commencer par Chantal Prieur, gérante du restaurant Autour du pressoir, également épicerie. Il faut dire que cette femme énergique est également adjointe au commerce de la commune. "La mayonnaise commence à prendre" explique-t-elle en s'activant dans ses préparations de commandes. "On a de plus en plus de demande pour les plats à la livraison, c'est bien ! Chaque commerçant propose ce service gratuit de la mairie. Et en plus, nous faisons des remises de 10% pour les repas à emporter."

Pour Chantal Prieur, Toc-Toc Tonnerre est un service essentiel en temps de crise sanitaire, et même au-delà. "Pendant ce confinement, les gens sortent moins parce que ce n'est pas autorisé. Quand ils le pourront, ils auront peut-être un peu peur. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a des neo-ruraux qui arrivent dans nos régions, ce n'est pas un secret. Ces gens sont habitués à être servis, à ce qu'on leur apporte leurs courses, leurs pizzas... Il faut également livrer les gens qui travaillent, qui sont dans les bureaux, et qui veulent gagner un peu de temps le midi pour rentrer à temps le soir chez eux. Ce service de livraison à domicile est donc essentiel. Cela peut être un bon compromis."

Toc-Toc Tonnerre joue un rôle "social, solidaire et économique"

Pour la livraison ce sont des élus, agents communaux ou bénévoles - la mairie doit bientôt lancer un appel à bénévolat sur ses réseaux sociaux - qui s'y collent. Ce matin, c'est Christian Robert, adjoint au maire en charge de la cohésion de l'action municipale, qui déambule dans la commune avec sa "Toc-Toc Mobile", une fourgonnette avec plusieurs commandes de repas à l'intérieur.

Christian Robert, élu à Tonnerre, prête main-forte en effectuant lui-même les livraisons à domicile à travers la ville avec une fourgonnette dédiée spécialement à Toc-Toc Tonnerre. - Crédit photo : Ville de Tonnerre

Direction le quartier des Lices, à l'écart du centre-ville, pour venir livrer Eliane, 86 ans, et Gilbert, 89 ans. Leur première commande avec Toc-Toc Tonnerre. Au menu : lasagnes aux poireaux, truite fumée, et salade. "C'est bien comme service, sourit Eliane. On peut encore conduire, mais on ne veut pas se déplacer en ce moment." "C'est la ville qui prend en charge la livraison ? C'est sympa comme initiative, insiste Gilbert. Pourrait-on avoir le menu de la semaine d'après ? Si jamais on veut à nouveau commander..."

"Des couples comme ceux-là, isolés, s'ils n'ont pas d'enfants sur place pour leur faire un certain nombre de courses, ils restent cloîtrés chez eux. Et je crois qu'en ce moment, les gens seuls comme ça ont surtout besoin d'accompagnement" souffle Christian Robert. Pour qui Toc-Toc Tonnerre joue un rôle "social, solidaire et économique".

"Les Tonnerrois sont très satisfaits de ce service", précise le livreur d'un jour. "D'une part, ça permet aux habitants de rester chez eux, ce qui est d'autant plus important avec les restrictions sanitaires relativement strictes que nous connaissons actuellement. Et ensuite, ça permet aux commerçants de rester actifs sans devoir fermer complètement."

L'autre bonne nouvelle, c'est que la ville souhaite pérenniser le dispositif même après le confinement. "On voudrait que ce service perdure à l'avenir" confirme Chantal Prieur, l'adjointe au commerce. "Et pourquoi pas l'étendre au-delà de Tonnerre intra-muros."