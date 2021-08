Yonne Tourisme dresse un bilan mitigé de la première moitié des vacances dans l'Yonne

Entre le Covid et la pluie, cette première moitié des grandes vacances a cumulé les handicaps pour les professionnels du tourisme dans l'Yonne. L'agence départementale de développement touristique a publié ce mardi sur twitter un premier bilan a mi-saison. Et c'est un bilan mitigé.

Bons résultats dans les gîtes, mais baisse dans les campings

Globalement, selon les données récoltés par Yonne Tourisme auprès de ses partenaires, la fréquentation en ce milieu de saison estivale reste encore bien en-dessous d'une saison "classique" comme 2019. Dans les hôtels, la situation semble assez variable : certains professionnels ont fait aussi bien que l'an dernier, certains ont eu une activité en baisse de 30% par rapport à juillet 2020. Mais partout, l'année 2021 est nettement moins bonne que 2019.

Dans les meublés Gîtes de France, en revanche, c'est beaucoup mieux : le volume d'affaire et les taux d'occupations sont en hausse : + 4 points de fréquentation par rapport à juillet 2020, + 8 points par rapport à 2019 . Le volume d’affaires est en hausse de 8,5% comparé à 2020 et de 8% comparé à 2019. Pour les chambres d’hôtes, la fréquentation est globalement en hausse (+ 15 à 20% par rapport à juillet 2020 ). Les taux de réservations des mois d'août et septembre sont comparables, voire légèrement supérieurs, à ceux de 2019 et 2020.

Les gros perdants de l'été, pour l'instant, sont incontestablement les campings, avec un nombre de nuitées en baisse de plus de 5% en moyenne par rapport à juillet 2020 (et même une baisse de 13% par apport à 2019).

Retour d'une partie de la clientèle européenne

Dans les restaurants, la fréquentation a été globalement satisfaisante en juillet. Les lieux de visite, en revanche, enregistrent une baisse de fréquentation de 10% en moyenne. Un chiffre qui varie beaucoup selon les sites et leur typologie. Au niveau du tourisme fluvial, la fréquentation est équivalente à 2020.

Port de Châtel-Censoir (Yonne) © Radio France - Delphine Martin

La tendance aux réservations de dernière minute se confirme.

On note tout de même un retour modéré de la clientèle étrangère, surtout européenne, notamment les Belges, les Suisses et les Néerlandais, même s'ils restent bien moins nombreux qu'en 2019, avant la crise.