Yonne: The Trail Sens n'aura pas de 6ème édition

Les organisateurs dénoncent la fin du partenariat de la mairie de Sens et de l'Agglomération du Sénonais.

La Ville et l'Agglomération n 'ont pas renouvelé la subvention de 30 000 € à l'organisation de cette course . Elles apportaient 15 000 euros chacune. La subvention représente un tiers du budget total de la manifestation. Du coup les organisateurs ont dû annuler les courses prévues en mai prochain .

On a fait découvrir l'Yonne à plusieurs milliers de personnes qui ne savaient pas que l'Yonne était à 1h de Paris - Henri Kam, directeur de course

Henri Kam, le directeur de course dénonce la forme et le fond de la décision des élus qu'il a appris par simple courrier, d'autant que la manifestation a contribué à faire connaitre le département:" On a fait découvrir l'Yonne à 5 ou 6 000 personnes qui ne savaient même pas que l'Yonne était à 1h de Paris. On a fait découvrir l'Yonne à des famillles entières venues plus tard passer des vacances. Chaque année, il y avait un retour sur investissement de l'ordre de 100 000 à 200 000 euros."

"on a fait découvrir l'Yonne" Copier

Jean-pierre Crost , adjoint en charge des sports à la ville de Sens reconnait des retombées économiques mais il explique que que c'est un choix politique qui a motivé l'annulation de subventions:" Le nombre de participants était passé en dessous des 1000 coureurs. On a un collectif de bénévoles sur la ville qui souhaite reprendre ce genre de course. On les aidera à un coût bien moindre que celui d'un prestataire privé."

"il y avait moins de 1000 coureurs" Copier

Un collectif de bénévoles sur la ville souhaite reprendre ce genre de course - Jean-pierre Crost , adjoint en charge des sports à Sens

Les coureurs qui s 'étaient déjà engagés pour l' édition 2018 du Trail Sens seront intégralement remboursés précise Henri Kam.