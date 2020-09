Yonne: un mécène veut racheter l’Abbaye de Pontigny

L'entretien du Domaine de Pontigny coûte plus de 200 000 euros par an au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté

Voilà, un candidat sérieux pour racheter l'abbaye de Pontigny (Yonne). Francois Schneider, le fondateur d'un groupe d'agroalimentaire (qui comprend l’eau de Wattwiller) est sur les rangs pour acquérir le site qui appartient à la région Bourgogne-Franche-Comté.

Des attaches familiales dans l'Yonne

Dans les années 90 déjà, l’homme d’affaire qui a des attaches familiales dans l’Yonne avait investi dans le domaine de Roncemay à Chassy. François Schneider est aussi un mécène qui a en tête de construire des projets autour des 4 éléments. Il a déjà créé par le biais de sa fondation, un centre d'art contemporain à Wattwiller en Alsace sur le thème de l'eau.

Un projet autour de trois axes

Il souhaite maintenant acquérir le domaine de l'abbaye de Pontigny pour y installer, un nouveau lieu sur le thème de la terre. Son projet est construit autour de productions de pain et d'huiles essentielles qui serait fabriqués sur place, de la matière première à la confection. Un complexe hôtelier de luxe est également prévu, de même qu’un musée autour de l'Abbaye cistercienne et d’espaces d’exposition.

Le maire de Pontigny, Emmanuel Mauffroy, en lien avec l'industriel de 82 ans depuis le début de l'année, voit forcement ce projet d’envergure d'un très bon œil. « Des projets tout le monde en a, après il faut avoir les moyens financiers de le faire et c’est le seul à les avoir », explique l’élu, « si ça peut me faire vivre le village et qu’on développe une activité touristique supplémentaire qui fait travailler les commerçants et qui crée de la richesse : c’est le but ».

Des partenaires plutôt convaincus

Ce projet qui mélange tourisme de Luxe, mise en valeur du patrimoine et développement durable, a aussi convaincu, Micheline Durand, présidente des amis de l'abbaye, même si elle aurait préféré un partenariat public-privé : « Il y a des éléments tout à fait positif dans ce projet qui permettraient à chacun de trouver sa place et de s’exprimer » se félicite-t-elle, «en plus ce serait une fondation qui gérerait l’ensemble, ça aussi c’est positif.»

La région Bourgogne Franche-Comté devrait désigner dans le courant du mois d'octobre le candidat retenu pour le rachat de Pontigny. Le domaine est évalué à 1 Million 800 milles euros. Une association nationale et une congrégation religieuse sont aussi candidates.