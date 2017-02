Yonne : Un projet d'hôtel 3 étoiles au château de Saint-Bris à la place de l'école

Le site abrite pour l'instant l'école du village mais le rectorat demande à ce qu'elle déménage, l'édifice n'étant plus adapté aux normes de sécurité et d'accessibilité. La municipalité propose donc une école neuve et en parallèle un projet hôtelier sur le château.

La préoccupation de la municipalité, c'est l'école : un projet d'établissement neuf qui devrait ouvrir à la rentrée 2019 a été présenté, et a plutôt convaincu. Mais les Saint-Brisiens s'inquiètent surtout de l'avenir de leur impressionnant château du XVIIe siècle. Le groupe "Hôtel & Patrimoine" s'est montré intéressé, pour y installer un établissement trois étoiles.

Certains craignent que le projet dénature le patrimoine, d'autres pointent du doigt l'aspect financier : 20% du montant des travaux de rénovation serait à la charge de la commune. Le coût de l'investissement est estimé à 3 millions d'euros.

l'AJA n'a jamais envisagé d'acheter le château, pour y installer son hôtel cinq étoiles.

Une réunion publique s'est tenue jeudi soir, et certains habitants ne voient pas ce projet forcément d'un bon oeil .Patrick Ceschin vit à Saint-Bris depuis 45 ans. Il a été touché par l'annonce du déménagement de l'école et créé un collectif pour la préservation du patrimoine.

"Toutes les générations de la commune ont été instruites au château"

La maire Rachel Leblond défend le projet d'hôtel 3 étoiles.

"Si on fait venir des touristes, notamment étrangers, on peut développer le marché des caves du village"



Le château ne sera pas vendu, mais loué au groupe "Hotel & Patrimoine", qui porte le projet. Une étude sur le potentiel touristique de la commune est en cours. On en connaîtra le résultat à la rentrée 2017.