Yonne : une cagnotte en ligne pour aider un agriculteur bio démuni après un incendie criminel

Dans sa ferme d'Escolives-Sainte-Camille (Yonne), Albert Girard retape ses vieux tracteurs. Il ne lui reste pratiquement plus que ça comme activité, après l'incendie volontaire de ses deux bâtiments agricoles et des quelque 240 tonnes de foin et de paille, début septembre. Sans oublier d'autres matériels qui ont eux aussi brûler. Des dégâts considérables et surtout, des finances au plus mal pour l'agriculteur bio de 47 ans, sans nouvelle de son assurance, malgré tous les dossiers demandés envoyés.

"Il y a un peu plus de 30 000 € d'emprunt qui courent toujours sur un ensemble qui, aujourd'hui, a complètement disparu, souffle celui qui est installé à Escolives-Sainte-Camille depuis près de 20 ans. Au total, j'ai calculé, il y en a pour environ 250 000 € de pertes TTC."

250 000 € de pertes et un avenir en suspens

Aujourd'hui, l'activité du cultivateur est au ralenti. Il ne procédera pas au renouvellement de l'un de ses tracteurs, qui en aurait pourtant bien besoin. Et il a décidé d'abandonner la culture de certaines céréales, trop risquée économiquement parlant. Mais ce qui préoccupe le plus Albert Girard, c'est de savoir si son exploitation pourra repartir comme avant. Voire continuer tout court.

"Tant que la gendarmerie n'a pas mis la main sur le ou les coupables, et que je ne sais pas ce que l'assurance va prendre en charge ni a quel montant, je navigue à vue, avoue l'agriculteur, qui s'occupe encore de cultiver du sarrazin et des graines de luzerne. Sans développement, il n'y a plus d'avenir ! Et là, avec ce qui m'est arrivé, j'ai régressé de près de 20 ans, constate J'ai même 30 ans de retard. Tant que je ne pourrais pas récupérer les bâtiments qui ont brûlé, je ne pourrais pas récupérer les 30 ans d'évolution et de développement technique que j'ai pu réaliser. Du coup, tu te demandes : 'Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ?'"

Une cagnotte Leetchi pour venir en aide à l'agriculteur

La mise en place d'une cagnotte Leetchi pour venir en aide à l'un de ses habitants, agriculteur de surcroit, n'a pas mis longtemps à faire l'unanimité au sein de la commune d'Escolives-Sainte-Camille. C'est ce que témoigne son maire, Philippe Vantheemsche.

"On ne pouvait pas laisser Albert Girard comme ça" insiste Philippe Vantheemsche, le maire d'Escolives-Sainte-Camille, qui a mis en place une cagnotte en ligne pour soutenir son agriculteur après l'incendie criminel qui a ravagé son exploitation. © Radio France - Nicolas Fillon

"Quand nous avons vu l'état de désolation dans lequel se trouvait Monsieur Girard, on ne pouvait pas le laisser comme ça, résume l'édile. D'autant plus pour quelqu'un qui a fait le choix de se reconvertir en bio, qui s'est investi humainement et financièrement dans ce projet, important à nos yeux, car l'on pousse de plus en plus l'ensemble des agriculteurs à faire ce choix-là. Il ne fallait donc pas rester sans l'aider. On n'a pas hésité."

"En plus, c'est un exploitant qui a vécu une année difficile en termes de récoltes, rappelle Philippe Vantheemsche. Lorsque l'on a vu ses hangars et son lot de paille et de foin partir en fumée, sans oublier le matériel qui y avait été entreposé, j'ai bien compris que ça allait être très compliqué pour lui au niveau du remboursement de l'assurance. On a donc discuté et décidé, avec les autres élus, de mettre cette cagnotte en route. Et puis, Albert Girard, dont la famille vit à Escolives depuis plusieurs générations, a des idées et des projets pour notre commune. On sera toujours derrière lui, pour qu'il se relève."

Une initiative qui a beaucoup touché Albert Girard. Souriant et même "philosophe" comme il le dit, malgré les galères, il ne s'y attendait pas forcément. "Monsieur le maire m'en avait parlé, mais j'ai vraiment découvert ça dans le bulletin communal. J'en suis tout à fait étonné. C'est plus qu'appréciable. Je ne trouve pas spécialement les mots... C'est quelque chose de sentimental. C'est une sorte de reconnaissance de la commune par rapport à l'un de ses exploitants."

Objectif 30 000 € d'ici le 31 décembre ?

Une cagnotte qui va se terminer au 31 décembre prochain et qui, pour le moment, a récolté près de 1 500 €, pour un objectif total de 30 000. Elle pourrait donc tirer une belle épine du pied du céréalier. "Oui, si les 30 000 € sont récoltés, ça peut commencer à boucher peut-être une partie du manque à gagner qu'il y aura par rapport aux assurances. Financièrement, ce que ça donnera, on verra bien."

Et si la cagnotte dépasse les 30 000 €, Albert Girard garde un peu d'espoir pour la suite. Il voit même loin : "S'il y a plus de 30 000 € récoltés, je dois dire qu'il y avait un autre projet qui traînait dans les cartons et qui me tient toujours à cœur, même toute cette histoire n'a fait que le reculer d'un ou deux ans : j'aimerais remonter un élevage laitier sur l'exploitation. Mais bon... Pour ceux qui sont intéressés et veulent m'aider, je veux dire ceci : mettez ce que vous voulez dans la cagnotte, et on verra à la fin !"