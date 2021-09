Yonne : Viticulteurs cherchent vendangeurs

Les vendanges dans l'Yonne pour les vins tranquilles devraient débuter entre le 15 et le 20 septembre. Quelques jours avant pour les crémants. Mais en attendant, le recrutement des vendangeurs se poursuit. Il y a encore 200 postes à pourvoir dans le département, rien qu'à Pôle Emploi.

Le recrutement pour les vendanges 2021, c'est maintenant. Pôle Emploi dispose de 200 postes à pourvoir sur le département. Joao Da Silva est venu s'inscrire directement à l'agence d'Auxerre. Il a 60 ans. "J'ai déjà fait les vendanges, pendant des années. Ca ne me fait pas peur. J'ai travaillé dans le bâtiment, j'ai été bucheron pendant 20 ans, alors c'est pas ça qui va m'arrêter. "

Le recrutement pour les vendanges dans l'Yonne se poursuit. Reportage. Copier

"Les vendanges, ça va permettre d'améliorer le quotidien": Joao, 60 ans

Joao qui touche le RSA va profiter du dispositif du conseil départemental. Il permet de cumuler son allocation et son salaire de vendangeur. C'est ce qui l'a convaincu de s'inscrire. "Ca va permettre d'améliorer le quotidien. Je touche le RSA, c'est pas grand chose. A la fin du mois c'est ric-rac."

Mais malgré ce dispositif , beaucoup de viticulteurs dans l'Yonne ne trouvent pas suffisamment de vendangeurs. C'est même plus difficile que d'habitude selon Vincent Laroche qui possède 25 hectares de vignes de Chablis à Fleys.

"Aujourd'hui il me manque encore 15 vendangeurs " Vincent Laroche viticulteur à Fleys"

"Cette année, beaucoup de mes confrères qui ont l'habitude de vendanger mécaniquement vont faire une partie des vendanges à la main pour ne pas perdre une grappe de raisin. Le gel de printemps a déjà fait assez de dégât. Du coup, la main d'œuvre se dilue sur l'ensemble du vignoble icaunais. Habituellement on prend 65 coupeurs. Cette année avec les aléas climatiques on a décidé de n'en prendre que 45. Et pourtant aujourd'hui il m'en manque encore un tiers."

Vincent Laroche viticulteur à Fleys Copier

Joao Da Silva s'inscrit à Pôle Emploi pour faire les vendanges. C'est Claire Toussaint qui l'accueille. Elle est chargée du recrutement pour un groupement d'employeurs de l'Yonne © Radio France - Damien Robine

Un des principaux problèmes pour recruter des vendangeurs reste le manque de mobilité explique Claire Toussaint, chargée du recrutement pour un groupement d'employeurs dans l'Yonne. "Malheureusement beaucoup de personnes ne disposent pas de moyens de transports pour pouvoir se rendre dans les vignes. "

Des domaines recherchent des personnes pour continuer à travailler après les vendanges

C'est d'autant plus dommage que les contrats proposés vont parfois au delà des vendanges. "Il y a certains domaines qui recherchent aussi des gens pour travailler après les vendanges. Pour tout ce qui concerne la vinification ou le nettoyage des cuves par exemple. "

C'est le cas d'un domaine à Chablis qui recherche 15 saisonniers pour une période de 4 mois. Une offre que l'on peut retrouver à l'agence Pôle Emploi à Auxerre et sur le site internet de Pôle Emploi.