Yookan à Rosny-sous-Bois : un espace innovant pour trouver un emploi

Entre une célèbre enseigne de produits culturels et un restaurant de grillades, un nouvel espace a ouvert, mi-novembre, au sein du centre commercial Westfield 2 à Rosny-sous-Bois. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, est venue l'inaugurer ce vendredi. Yookan, à prononcer comme le mantra de Barack Obama, se veut un tiers-lieu dédié aux demandeurs d'emploi. Ici, pas de guichet mais une découverte interactive et immersive de différents métiers. "Si on veut permettre à chacun d'accéder à l'emploi, il faut innover" a souligné la ministre lors de sa visite.

Des casques de réalité virtuelle permettent de découvrir le quotidien d'un auxiliaire de vie © Radio France - Sarah Tuchscherer

A l'entrée, des écrans tactiles permettent de réaliser des tests de personnalité. Un escape game est aussi proposé. Un peu plus loin, le visiteur a la possibilité de s'entraîner sur un simulateur à certains métiers (grutier par exemple) ou bien d'enfiler un casque de réalité virtuelle. Au chômage depuis trois ans, ancien salarié dans la logistique, vient de se prêter à l'exercice. Il paraît conquis : "On voit à quoi ressemble la journée d'un auxiliaire de vie. Ça m’intéresse, j'aimerais bien travailler auprès de personnes âgées". A la fin du parcours, au mur sont affichées des petites annonces proposant des immersions de quelques jours en entreprise.

L'objectif est aussi de faire découvrir des secteurs peu connus mais qui recrutent, comme la plasturgie © Radio France - Sarah Tuchscherer

Ouvert à tous

L'espace Yookan est gratuit et ouvert à tous. Il bénéficie d'un budget de quatre millions d'euros pour ses dix-huit premiers mois d'exercice, financés à la fois par Pôle Emploi, la Région Ile-de-France et la caisse des dépôts. Président de l'association créée pour chapeauter la structure, Philippe Lamblin vante un projet "totalement novateur. Il s'agit de dire : et si on faisait autrement que de recruter classiquement ? On propose d'abord à ceux qui viennent ici de s'apercevoir qu'ils ont des talents et qu'ils peuvent être mis à la disposition de nombreux métiers. L'idée c'est de dire que tout le monde mérite un emploi et que tous les employeurs doivent trouver les gens qu'ils cherchent".

En deux mois d'existence, 7.000 personnes ont déjà franchi le seuil de l'espace Yookan. Quelques dizaines ont entrepris une immersion en entreprise. Les initiateurs du projet ont bon espoir que ces expériences se traduisent par des embauches et qu'à terme, convaincues de l'utilité de ce tiers-lieu, les entreprises participent à son financement.