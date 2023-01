Yssingeaux : des médailles et des trophées en bois pour révolutionner le secteur de la récompense sportive

France Bleu Saint-Étienne Loire : Vous avez un objectif, et pas des moindres. Vous voulez devenir le leader du marché de la médaille d'ici cinq ans? C'est un marché très concurrentiel ?

Etienne Bouquet : Justement, ce n'est pas du tout un marché concurrentiel. C'est un marché qui est plutôt vieillissant où la production est essentiellement réalisée en Asie. Notre souhait est de devenir leader parce qu'on va se baser sur des fondations solides, notamment la réindustrialisation de tout ce qui est médaille en métal sous cinq ans en France dans de nombreux bâtiments.

On met un coup de neuf, un coup de jeune ?

Exactement, l'idée c'est d'apporter des idées de design un peu sympa et surtout de faire une production 100 % française. C'est vraiment notre but, comme on l'a fait avec notre ancienne marque.

Mais ce n'est pas encore tout à fait le cas. Pour l'instant, la moitié de la production se fait en Asie.

C'est un problème de place essentiellement. On fait 35 % de production en France et le reste en Asie. Mais on est vraiment dans une démarche de ramener toute la production d'ici cinq ans.

Vous vous définissez comme fournisseur officiel de gratitude ! Qu'est ce qu'elles ont de si spéciales vos médailles ?

Une médaille, c'est un symbole du travail fourni par l'athlète. La médaille se doit d'être à la hauteur ! On cherche un design et une qualité, en bois ou en métal. On va aussi proposer des nouveaux matériaux comme l'amidon de patate recyclé !

À qui sont justement destinés ces récompenses ? Aux grands athlètes ou à nos petits sportifs de la Loire et la Haute-Loire?

Le but est travailler avec toutes les associations de France, toutes les fédérations. Mais il faut qu'on soit soutenus par l'État. On aimerait devenir la première entreprise française à réindustrialiser les médailles en métal, qui sont pour l'instant quasiment toutes produites en Asie. Tout comme les mascottes fabriquées à 90% là-bas, alors qu'on avait toutes les usines textiles pour réaliser 100% de production française.