Yvelines : Bernard Thibault soutient les grévistes de MC Syncro

Les salariés de MC Syncro à Chanteloup-les-vignes sont en grève depuis plus d'un mois en vue d' obtenir l'embauche en CDI des intérimaires. Pour palier leur absence, la direction aurait fait appel à des salariés étrangers. Une situation dénoncée par l'ancien leader de la CGT, Bernard Thibault.

Bernard Thibault de retour sur un piquet de grève! L'ancien secrétaire général de la CGT (de 1999 à 2013) est venu soutenir, ce mardi midi, les salariés de MC Syncro, une entreprises sous-traitante de PSA implantée à Chanteloup-les-vignes, dans les Yvelines. Depuis un peu plus d'un mois, ils ont entamé une grève pour demander l'embauche en CDI des intérimaires, qui représentent plus d'un quart des effectifs, et des augmentations de salaires. Le conflit est de plus en plus tendu, les grévistes affirmant que la direction a fait appel à des salariés détachés pour les remplacer.

"On est remplacés par toute l'Europe", Franck Gagère, responsable d'équipe chez MC Syncro

Deux jours seulement après le début de la grève, les salariés de MC Syncro disent avoir repéré des plaques d'immatriculations belges passer la barrière de l'usine. Mais aussi, et c'est encore plus inhabituel, des taxis et des voitures de location. Ansoumane Dramé, délégué CGT et représentant du personnel, a décidé de mener son enquête à l'entrée du site "En tant que représentant syndical, dès que je vois quelqu'un que je ne connais pas je vais lui demander d'où il vient, pourquoi il est là. On a eu des Belges, des Hongrois, des Tchèques, des Espagnols et même des Allemands. C'est une coupe d'Europe!".

"C'est interdit de faire rentrer des gens pour remplacer des grévistes!", Franck Gagère, responsable d'équipe chez MC Syncro.

Les grévistes affirment que la direction de MC Syncro a embauché des salariés détachés pour les remplacer. © Radio France - Valentine Joubin

Une procédure en justice

La direction de ce site d'assemblage de pneus, aurait répondu aux syndicats que ces 14 travailleurs détachés avaient été embauchés pour compenser la baisse des effectifs. Une remise en cause du droit de grève selon Bernard Thibault, désormais membre du bureau international du travail (BIT) : "Le droit de grève est un droit fondamental protégé par la convention internationale du travail. Une convention signée par la France. C'est moins d'ailleurs le fait que ce soit des travailleurs étrangers qui est en cause mais le fait que des grévistes soient remplacés". Les grévistes ont d'ailleurs saisi la justice. Une audience avait lieu ce mardi au tribunal d'instance de Valenciennes dont le jugement est attendu pour la fin de semaine.