Yvelines : ils vivaient sous des tentes, près de 600 migrants d'origine tibétaine ont été évacués

Achères, France

Un campement de plus en plus grand. Des conditions de vie très précaires. Plus de 600 migrants venus d’Asie s'étaient installés dans ce camp de fortune aménagé le long de la forêt et de la R 30 sur la commune d'Achères dans les Yvelines. Ils ont été évacués mardi matin vers dix sites la plupart situés dans le 78. Une mise à l'abri temporaire vers des structures d'accueil de migrants et demandeurs d'asiles ou des bâtiments publics comme des gymnases.