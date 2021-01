Yvelines : l'entreprise Blue industry boostée par le plan de relance

L'entreprise Blue industry and science, basée aux Loges-en-Josas, fait partie des 19 entreprises sélectionnées dans la deuxième salve du plan de relance. Elle va donc bénéficier d'une aide financière pour l'aider à développer ses analyseurs de gaz, capables de détecter une pollution industrielle.

Les outils développés par Blue industry and science permettent notamment d'analyser les gaz émis par une cheminée d'usine industrielle.

C'est un coup de pouce non négligeable pour Blue industry and science. L'Etat, par l'intermédiaire du plan de relance, va injecter 300 000 euros dans l'entreprise basée aux Loges-en-Josas pour l'aider à se développer. Agissant dans le secteur du développement durable, Blue industry commercialise des analyseurs de gaz.

"On est capable d'identifier et de quantifier les gaz notamment dans l'air qui sort des cheminées des procédés industriels", explique Julien Roquette, fondateur et président de Blue industry.

Les industriels, soumis à des plafonds d'émission de gaz, ont ainsi la garantie "que ces émissions sont toujours en dessous des plafonds autorisés", indique Julien Roquette. Il explique également que Blue industry permet d'analyser "en temps réel et en continu" certains gaz complexes, jusque-là difficiles à analyser aussi précisément.

Un projet de nouvelle usine

En plein développement, Blue industry va mettre à profit l'investissement apporté par le plan de relance pour "implanter une nouvelle ligne de production", toujours dans les Yvelines, indique Julien Roquette. Cette nouvelle usine sera synonyme de "nouveaux moyens de production". Blue industry entend également acquérir "des moyens qui nous permettent de digitaliser de plus en plus nos façons de produire", précise son président.