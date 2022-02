Yvelines : le constructeur automobile Stellantis veut regrouper 8.200 salariés à Poissy

Stellantis veut regrouper ses activités tertiaires et de recherche sur un seul site en Ile-de-France. Sur les 10.000 salariés qui vont devoir déménager, 8.200 devraient se retrouver à Poissy (Yvelines). Le projet a été présenté mercredi lors d'un conseil social et économique central.

Un site unique en Ile-de-France pour ses activités tertiaires et de recherche : c'est ce que souhaite Stellantis dont le projet a été présenté ce mercredi lors d'un conseil social et économique central.

"Il va y avoir un investissement de pas loin de 300 millions d'euros donc c'est plutôt rassurant pour l'avenir de la R&D en France", a salué Franck Don, délégué syndical central CFTC dont le syndicat est favorable au projet.

La section CGT de Vélizy s'inquiète

"Pour nous, c'est un projet purement financier", a dénoncé Sébastien Vidoli, responsable de la section CFDT de Vélizy.

"Pour certains salariés, il pourrait y avoir jusqu'à 600 euros de surcoût de transport par an", s'inquiète Jean-Pierre Mercier, délégué syndical central CGT.

Une mutation sans précédent selon le groupe

Dès le début 2023, 2.800 salariés de Vélizy seront amenés à déménager sur le site de Poissy (Yvelines), qui rassemblera 8.200 collaborateurs d'ici deux ans.

Mais les bâtiments construits au bord de la Seine ne seront conçus que pour accueillir 3.400 salariés en raison du recours massif au télétravail.

Chez Stellantis, "les gens passent environ une journée et demie par semaine sur leur lieu de travail", précise un porte-parole.

Avec ce projet, le constructeur souhaite mettre en avant "une vitrine du travail selon Stellantis entre maison et entreprise" avec "30% d'espaces communs" et des "zones de travail à taille humaine".

Seule une toute petite partie des activités resteront à Vélizy

Ne resteront à Vélizy que les activités d'avant-projet, le style des marques Peugeot et Citroën, et Stellantis Motorsport, c'est-à-dire les activités de sport automobile du groupe qui jusqu'ici étaient à Satory, près de Versailles.

"On a déjà vidé et on va fermer Trappes" où se situait le siège France de Fiat-Chrysler (FCA) avant la fusion avec PSA et la création de Stellantis, a souligné le porte-parole.

Ensuite, l'immense majorité des salariés de Vélizy vont être transférés à Poissy à l'horizon 2024, où Stellantis a pour ambition de créer un "green campus".

L'objectif est de rassembler à Poissy, près de Saint-Germain-en-Laye, hub automobile, la majorité des activités tertiaire et recherche et développement qui jusqu'ici se partageaient avec le site de Vélizy, situé à une trentaine de kilomètres plus au sud.