"Entre 10 et 15 ans pour qu'un noyer commence à produire"

France Bleu Isère : Combien d'emplois la filière noix représente-t-elle en Isère ?

Yves Borel : C'est difficilement quantifiable mais en principe l'agriculture représente 1 emploi sur 5. Nous avons des entreprises qui emploient énormément de monde, beaucoup de saisonniers bien sûr, mais aussi beaucoup de gens toute l'année pour pouvoir confectionner les machines.

Yves Borel, président du Comité interprofessionnel de la Noix de Grenoble Copier

On l'a vu avec AMB Rousset (fabricant de machines agricoles) tout à l'heure...

Notamment chez AMB Rousset mais pas que. Il y a énormément de sous-traitants, il y a l'entretien des vergers (amendement, traitement)... Tout ça fait vivre beaucoup de gens.

Parmi les inquiétudes évidemment il y a les caprices du ciel : on l'a vu l'an dernier ici avec deux terribles orages de grêle dévastateurs...

Je ne vous cache pas qu'on a eu très peur. Et moi particulièrement parce que ça fait depuis les années 70 que je suis installé en producteur de noix et c'est la première année que j'ai vu un désastre pareil. Il faut reconnaître aussi que nous nous sommes énormément battus pour avoir des indemnités ; et on en a obtenu de la part du gouvernement, de la part de la Région, de la part du Conseil Départemental, de la part de la Communauté de Communes, etc. Des aides tous azimuts et qui ont énormément servi à un renflouer les exploitations, à les remettre à flot et à pouvoir préparer les récoltes. Et puis refaire les vergers surtout.

Il faut combien de temps pour qu'un noyer repousse ?

Pour qu'un noyer repousse et qu'il commence à produire il faut entre 10 et 15 ans. 40.000 arbres ont été abattus l'année dernière à cause de la tempête de grêle, du vent, et à cause de la neige aussi. Tout ça c'est du travail. Si on n'avait pas manqué de plants l'année dernière en fin de saison, tout serait replanté... Du coup ça va se terminer cette année. C'est vrai que les aides de l'État et les aides de la Région en particulier ont été très importantes pour refaire les vergers.

Est-ce qu'on plante encore des noyers de la variété historique ou plutôt des noyers d'une variété qui vient des États-Unis (question d'un auditeur) ?

"Historique" je ne sais pas ce que ça veut dire ! Les variétés traditionnelles de l'appellation ce sont les variétés franquette, mayette et parisienne. Les autres variétés, que ce soient des américaines, des chiliennes ou autres, ce sont des noix qu'on ne plante pas chez nous puisque elles ne supportent pas le climat. Et puis je rappelle à tous les auditeurs qui nous écoutent que depuis 1938 - voir même avant - ce qui a fait vivre la vallée de l'Isère et en particulier la vallée de chez nous, c'est quand même la Noix de Grenoble. Et ce sont quand même les variétés historiques comme vous le dites.

Est-ce qu'il faut beaucoup arroser les noyers ? Pourquoi on les arrose beaucoup ?

Prenez un jeune enfant, il faut lui donner à boire et à manger. Un jeune plant de noyer c'est un enfant qu'on élève de la même façon et avec les mêmes soins ! Que ce soit l'eau ou les amendements (fertilisant pour les sols, ndlr). C'est pour ça que nous investissons dans les terrains, pour pouvoir procurer à cet arbre tout le confort nécessaire pour produire des noix formidables.

L'autre inquiétude c'est le coronavirus la crise sanitaire qui déclenche une crise économique...

On est comme tout le monde, ça nous préoccupe. C'est vrai qu'en matière de logistique en particulier, comme des interdictions de transport, on peut avoir des soucis. Mais jusqu'ici nous n'en n'avons pas eu. Mais il faut qu'on reste vigilants. Tout le monde est sur le qui-vive.