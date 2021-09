Pour Yves Veyrier de Force Ouvrière : "la question des salaires est aujourd'hui absolument centrale"

Yves Veyrier, le secrétaire général de Force ouvrière, était à Orléans ce mardi. Il a assisté au congrès fédéral de la branche communication de FO, qui regroupe notamment les salariés d'Orange et de la Poste., et auquel ont participé des délégués venus de la France entière. L'occasion pour Yves Veyrier de faire passer certains messages, notamment sur les salaires et sur la réforme de l'assurance-chômage. Entretien.

A vos yeux, La Poste et Orange sont-elles des entreprises révélatrices de certains maux français ?

En partie, oui, car La Poste et Orange sont des entreprises qui ont supprimé énormément d'emplois - 40% des emplois perdus en 12 ans chez Orange, 25% des emplois perdus en 20 ans à la Poste - et qui, aujourd'hui, ont recours massivement à la sous-traitance et aux contrats précaires. Après, il faut reconnaître que ce sont aussi des évolutions structurelles, liées notamment à la transition numérique. Cela dit, la recherche de la rentabilité pour ces entreprises ne doit pas non plus faire oublier qu'il y a, dans leur domaine, des vrais enjeux de service public et d'aménagement du territoire. Mais on voit qu'aujourd'hui il y a à la Poste et chez Orange un vrai problème de qualité de l'emploi et de rémunération.

D'une façon générale, cette question des salaires devient selon vous de plus en plus prégnante...

Oui, la question des salaires est aujourd'hui absolument centrale. Il faut rappeler que le salaire médian en France, c'est 1 800 € net par mois : cela veut dire que la moitié de la population vit avec moins ! Quand la ministre du Travail nous dit que l'augmentation automatique de 2,2% du SMIC au 1er octobre, c'est la plus forte augmentation de ces dernières années, elle oublie juste de dire que c'est le rattrapage d'une inflation passée, qui est la plus forte inflation de ces dernières années.

Or on sait que le prix du gaz va encore augmenter, l'électricité aussi, l'essence continue sa progression, pareil pour l'alimentaire : c'est cet hiver que ça va taper fort dans les porte-monnaie ! C'est pourquoi cette question des salaires sera au cœur de la mobilisation que nous organisons avec d'autres syndicats le 5 octobre ; nous demandons aussi au gouvernement de jouer sur les deux leviers à sa disposition : un vrai coup de pouce au SMIC et une hausse du point d'indice de la fonction publique.

Orléans a accueilli les délégués de la branche communication de Force Ouvrière pour leur congrès fédéral © Radio France - François Guéroult

Mais augmenter les salaires, est-ce possible sans nuire à la compétitivité des entreprises ?

Il faut arrêter avec cette rengaine : non, les salaires, ce n'est pas l'ennemi de l'emploi ! Et d'ailleurs, le gouvernement change lui-même un peu de discours sur ce sujet, puisque dans les secteurs en tension comme l'hôtellerie-restauration et les services à la personne, où on a du mal à recruter, on commence à reconnaître officiellement que cela vient aussi d'un problème de rémunération et de conditions de travail et qu'il faut augmenter les bas salaires. C'est juste ce que nous avons toujours dit ! Augmenter les salaires, c'est aussi relancer le pouvoir d'achat, relancer la consommation, favoriser l'activité économique et l'emploi - et c'est surtout une question de dignité pour de trop nombreux salariés dont les fins de mois sont difficiles.

Le 1er octobre, c'est aussi l'entrée en vigueur de la réforme de l'assurance-chômage : elle vous inquiète toujours autant ?

Nous sommes plus qu'inquiets, nous sommes en colère ! Les 5 confédérations syndicales qui sont à la table des négociations de l'assurance-chômage sont opposées à cette réforme depuis le début, et le gouvernement veut passer en force. Cette réforme n'a en fait qu'un objectif : économiser 3 à 4 milliards d'euros sur l'indemnisation des demandeurs d'emploi. Or il ne faut pas oublier que l'assurance-chômage n'indemnise d'ores et déjà que la moitié des demandeurs d'emploi ! Ensuite, quand le Premier Ministre nous annonce qu'il va investir 1,5 milliard d'euros dans la formation des demandeurs d'emploi : très bien, mais on a le sentiment quand même qu'il prend aux uns - les plus précaires, qui vont être pénalisés par cette réforme - pour essayer de faire en sorte que les autres soient formés, en espérant qu'ils auront un emploi au bout du bout, ce qui n'est hélas pas garanti.