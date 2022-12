Yzeures-sur-Creuse : un baptême de rallye pour le Téléthon

Ce n'était pas le Paris-Dakar, mais tout de même une journée bruyante et avec des pots d'échappement qui fument. C'était l'ambiance près du marché de Noël à Yzeures-sur-Creuse ce samedi après-midi. Le village Téléthon 37 accueillait tout le week-end des animations, dont un baptême de rallye.

Le rallython, créé il y a cinq ans par Cédric Gagnepain et ses amis a pris un peu d'ampleur. Cette année, ils ont réussi à mobiliser dix voitures au total pour faire le plus de baptêmes possible. Cédric Gagnepain est lui-même pilote d'une Peugeot 106 bleu pétante qui s'appelle Craquotte.

Craquotte, la voiture de rallye de Cédric Gagnepain © Radio France - Laurette Puaud

Baptême de co-pilote réussi

Deux minutes de virages et de dérapages intenses, Benjamin, lui, sort de son premier tour, "c'est génial. Je suis passionné de rallyes depuis tout petit, donc forcément, quand on monte dans une voiture, c'est génial." Et il en redemande, son argent de poche va y passer, mais, "c'est pour le Téléthon", répond-il. De son côté, Johan attend son tour pour monter lui aussi dans Craquotte, "j'aime bien les voitures et je suis intéressé par ça. Déjà l'année dernière, au Téléthon, je suis venu". Lui, ne se contentera que d'un seul passage. J'ai bien aimé, c'était bien comme l'année dernière. Un tour, ça va, ça me suffit !"

A la fin de la journée, Cédric et son équipe ont réalisé 125 baptêmes. C'est 25 de plus que l'an dernier. Tous les fonds des baptêmes, du marché de Noël et des autres animations ont été reversés au Téléthon.