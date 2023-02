Zalkin, leader mondial de l'encapsulage, s'agrandit et recrute à Montreuil-l'Argillé

C'est un bâtiment imposant qui surplombe le village de Montreuil-l'Argillé, avec vue sur la campagne environnante, "de mon bureau, on voit des vaches, on voit des champs, on est une vraie usine à la campagne" se ravit Laurent Fournier, le PDG de Zalkin. Mais aujourd'hui, l'entreprise, presque centenaire, est un peu à l'étroit. Depuis le lundi 20 février, les engins de chantier ont pris possession des terrains attenants pour une extension de 10.000 mètres carrés.

ⓘ Publicité

Le PDG de Zalkin, Laurent Fournier, les conseillers départementaux Thomas Elexhauser et Nicolas Gravelle, et le maire Jean-Louis Groult sur le chantier © Radio France - Laurent Philippot

Après transfert dans l'extension, une partie des bâtiments actuels sera rénovée et Zalkin y installera "des surfaces d'assemblage et de montages, car on a besoin de plus pour notre croissance" justifie Laurent Fournier, alors que l'extension permettra de tripler la surface d'usinage, soit environ 4.000 mètres carrés. Un chantier à 17 millions d'euros pour lequel Zalkin a reçu un coup de pouce de 80.000 euros du conseil départemental de l'Eure. "C'est important de se sentir soutenu par le Département" pour Laurent Fournier car "toutes les semaines, on a entre cinq et dix clients qui viennent de tous les continents et on se doit de les accueillir". Les retombées économiques pour le village de 800 habitants sont là : "vous avez ici des ingénieurs qui viennent des États-Unis, d'Inde, de Chine, du Japon, c'est un fer de lance de notre activité et pour répondre à la venue de ces professionnels du monde entier, on a des hôtels, des restaurants" explique Thomas Elexhauser, conseiller départemental délégué à l'attractivité, aux relations avec le monde économique et au tourisme

Laurent Fournier dans son bureau chez Zalkin, "une vraie usine à la campagne" © Radio France - Laurent Philippot

Leader mondial de l'encapsulage

Zalkin fabrique des machines à encapsuler pour le monde entier, "on exporte dans 120 pays et plus de 80% de ce qui est fabriqué vient de Montreuil-l'Argillé" détaille Laurent Fournier. "Quand vous ouvrez une bouteille d'eau, une confiture, un produit d'entretien, il y a un bouchon, une capsule qui vient sur le conditionnement" explique le PDG et "Zalkin va fabriquer des machines spéciales à la demande de nos clients pour venir poser le bouchon de manière qu'on puisse l'ouvrir facilement et que cela soit hermétique". Vous avez forcément eu dans les mains un produit dans lequel Zalkin a mis sa patte : la machine à encapsuler pour les bouchons de l'eau Cristalline, c'est eux ou encore 98% du marché mondial des bouteilles de whisky ou presque 100% des gins.

Zalkin encapsule dans tous les secteurs : agroalimentaire, boissons ou cosmétiques © Radio France - Laurent Philippot

Une cinquantaine de postes à pourvoir

Zalkin emploie 389 salariés à Montreuil-l'Argillé (450 dans le monde) et Laurent Fournier espère inaugurer l'extension très vite, en janvier 2024 et "on va avoir besoin de pas mal de métiers différents, usineur, ingénieur de bureau d'étude, automaticien, technicien, monteur". Et le PDG veut donner sa chance à tout le monde en s'attachant plus à des parcours qu'à des CV. 19 apprentis occupent actuellement un emploi chez Zalkin, "ça fait partie de la politique de l'entreprise, de recruter tôt pour pouvoir former parce qu'on a des métiers qui nécessitent une compétence technique très développée". Laurent Fournier a même recruté deux passionnés d'un club de Coccinelle Volkswagen, véritables as de la la mécanique. En tout, Zalkin envisage une cinquantaine de recrutements qui débuteront au deuxième semestre 2023.