Zèta, la basket en raisin bordelaise

C'est un fruit qui se mange, se boit et maintenant se porte. Zèta est une marque de sneakers conçues avec des déchets de raisin. Elle est aussi 100% recyclable. Laure Babin, qui habite Bordeaux depuis cinq ans, est la fondatrice de cette marque. Se présentant avec sa paire au pied, elle décrit un objet qui, à première vue, semble ressembler en tout point à une basket classique. Elle est blanche, légère, on croirait toucher du vrai cuire, et pourtant :"Le revêtement est en faux cuire de raisin. Pour la semelle, c'est en liège" affirme la créatrice. C'est sur cette partie qu'on peut deviner les premières différences. La semelle est d'habitude blanche sur ce type de chaussure. Ici aussi, mais plusieurs granules la parsèment venant ajouter quelques petites touches de couleur. A l'intérieur, on peut très nettement percevoir le liège.

Fabrication végan

Tous les éléments, comme les lacets, la languette, ou encore la tige, sont en matériaux recyclés. La plupart d'entre eux proviennent du marc de raisin. C'est un résidu que l'on recueille après les vendanges, comme l'explique Laure Babin :"Ca va du pépin à la peau du fruit. On le sèche puis on en fait une fine poudre à laquelle on ajoute de l'huile végétale. Et enfin, on rigidifie le produit". Un coktail qui permet d'obtenir une matière similaire à celle du cuire animal, avec la même résistance à l'eau. Pour le confort, il a été testé et approuvé par des proches de la créatrice "Ma grand-mère de 85 ans a été l'une des première à les essayer. Et elle marche tout le temps avec !" sourit-elle. Le raisin provient de la région milanaise en Italie, et l'atelier de fabrication se trouve au Portugal.

Prendre le contre-pied

Pour Laure Babin, cette conviction écologique est le fruit d'un long parcours "J'ai grandi dans la campagne d'Angers, et pendant mes stages dans l'industrie de la chaussure j'ai compris que le monde de la basket n'était pas du tout écolo. Je voulais trouver une alternative, quelque chose d'éco-responsable." affirme-t-elle. Voilà pourquoi la fabrication de cette sneakers n'est pas une fin en soit. Car l'objet lui-même peut être recyclé : "Si quelqu'un n'en veut plus, il peut nous les renvoyer et elles seront livrées à une usine de tri. En échange, le client percevra un bon d'achat !" poursuit la jeune Bordelaise. Si le raisin possède une valeur symbolique dans la région, la créatrice ne veut pas s'arrêter là :"On est en train de voir si on ne peut pas utiliser d'autres matières comme le maïs". Car son but est de montrer qu'avec n'importe quel déchet, on peut créer n'importe quel produit de qualité. De là à voir plus large dans la mode comme des vêtements ? "Non, pour le moment la sneakers reste notre objet premier" conclue-t-elle. Il est possible de se procurer ces baskets sur le site de la marque. Elles sont à 129 euros. Et si vous craignez de ne pas trouver chaussure à votre pied, vous pouvez les essayer et les acheter à la Cité du Vin de Bordeaux , le partenaire et le point de vente de Zèta.