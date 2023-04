ZF Bouthéon en grève au moins jusqu'au 9 mai

Les camions peuvent rentrer et sortir de l'usine ZF à Andrézieux-Bouthéon, mais la très grande majorité des 330 salariés, 95% selon les syndicats, est en grève depuis le 24 avril et le mouvement a été reconduit (le 27 avril) jusqu'au 9 mai inclus.

Pour se faire entendre, ils ont sorti les tonnelles, les barbecues, les jeux de cartes et les boules de pétanque : "On reste jour et nuit, on se relaie, certains dorment dans leurs voitures, explique Dimitri, c'est une bonne ambiance, tous les postes sont mobilisés". On en oublierait presque qu'il s'agit bien d'un piquet de grève : "Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est sympa, on préfèrerait être au travail".

Les salariés réclament 10 000 euros par personne. La direction en offre 2 000

ZF Bouthéon est une entreprise qui fabrique des boîtes de vitesse pour poids-lourds. "On a conscience qu'il y a une mutation technologique, vers l'électrique et donc nos produits sont en fin de vie", explique Pierrick Couturier, du syndicat CFE CGC, au nom de l’intersyndicale.

Il explique que lui et ses collègues ont fait des concessions, en ne touchant plus certaines primes, pour permettre à l'entreprise de financer de la recherche et développement : "Cet argent a subventionné des projets qui existent dans le groupe ZF, mais qui ne sont pas revenus vers nous, donc vous nous devez une compensation".

Les syndicats réclament une prime de 10 000 euros par salarié. La direction leur en propose 2 000. Elle explique par ailleurs que le virage écologique sera bien pris, par le repreneur du site puisqu'il est en passe d'être vendu.

"ZF n'était pas en capacité de le faire, donc la solution était de vendre puisque le projet allie à la fois une partie d'activités cohérente avec les moyens de l'entreprise et qui permet de retrouver une activité suffisante pour assurer sa pérennité et puis une activité nouvelle avec de la mobilité électrique et même avec de l'hydrogène", souligne Michel Fétiveau, le Président de ZF Bouthéon.

La vente du site est encore en discussion, mais devrait aboutir dans les prochaines semaines.