ZFE à Toulouse : de nouvelles aides pour les motards et les automobilistes

Le conseil de la métropole de Toulouse a voté ce jeudi de nouvelles aides pour tous ceux qui doivent changer de véhicules à cause de la mise en place de la zone à faibles émissions (ZFE). Depuis le 1er janvier, les voitures ayant une vignette Crit’Air 4, 5 et non classés, autrement dit les diesels mis en service avant 2006 et les essences immatriculées avant 1995, ne sont plus autorisés à franchir le périphérique.

Jusqu'à 1.000 euros pour un deux-roues plus récent

Ces nouvelles aides à effet immédiat concernent les motards et les automobilistes, et viennent s'ajouter à celles déjà annoncées pour les voitures et les fourgonnettes. De cette manière, la Métropole tente de calmer la grogne, notamment en ce qui concerne les motards qui se sont sentis oubliés. Ils vont pouvoir bénéficier d'une prime allant jusqu'à 1.000 euros, selon leurs conditions de ressources, s'ils remplacent leur deux-roues motorisé par un modèle plus récent, classé Crit'air 0 ou 1.

Même prime à destination de l'autopartage

Si vous vous lancez dans l'autopartage, autrement dit les voitures en libre-service, vous toucherez une prime de 1.000 euros maximum selon vos conditions de ressources. Toulouse Métropole tente là un pari en ciblant des ménages qui pourraient se séparer d'une de leurs voitures. Ces aides seront cumulables avec celles déjà mises en place par l'Etat et la région Occitanie. A ce sujet, le maire de Toulouse nommé référant national ZFE travaille à la mise en place d'un guichet unique. Jean-Luc Moudenc devrait rendre ses propositions au plus tard en juin.

Déjà plus de 2.000 pass ZFE distribués

Autre dispositif, déjà mis en place depuis trois semaines, c'est le pass ZFE appelé aussi "petits rouleurs" . Soit une dérogation 52 jours par an qui exonère de ZFE les personnes qui viennent ponctuellement sur Toulouse, quelque soit la vignette Crit’Air. Plus de 2.000 inscriptions ont été recensées en trois semaines sur le site de la Métropole. "C'est déjà beaucoup", selon François Chollet, vice-président de Toulouse Métropole en charge de la transition énergétique et de la ZFE. "Cet assouplissement est bienvenu. La Métropole a le droit d'attribuer ce type de dérogation pendant trois ans. Dans trois ans, nous regarderons ou en seront les demandes et le parc automobile."

François Chollet précise aussi que la Métropole discute toujours avec les professionnels qui bénéficient d'une dérogation pour trois ans. Pour rappel, les véhicules avec une vignette Crit’air 3 seront à leur tour exclus du périmètre de la zone à faible émission toulousaine au 1er janvier 2024.